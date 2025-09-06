Atlético enfrenta o Náuas e quer garantir classificação para semifinal

Atlético e Náuas fecham neste sábado, 6, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo é 4º colocado com 4 pontos e se vencer o confronto estará classificado para semifinal do torneio.

Técnico interino

Depois da demissão de Erismeu Silva após a derrota para o São Francisco, o diretor de futebol, Éden Barros, vai dirigir o Atlético de maneira interina. A meta é vencer o confronto e criar um ambiente positivo para a reta final do Estadual.

Primeira vitória

O Náuas vai tentar a primeira vitória no Estadual no duelo contra o Atlético. O Cacique ocupa a última colocação sem nenhum ponto, mas se vencer o Galo abre a possibilidade de classificação.

