Atlético e São Francisco em um jogo decisivo na fase de classificação

Atlético e São Francisco fazem um jogo decisivo neste sábado, 30, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, pela primeira fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo é o 3º com 4 pontos e o São Francisco ocupa a 4ª colocação com 3.

Ajustou parte tática

O técnico Erismeu Silva realizou ajustes na parte tática do Atlético e espera um time mais forte contra o São Francisco.

“Esse é um duelo direto por uma vaga na semifinal e uma vitória nos deixa muito próximos do nosso objetivo”, comentou o treinador do Galo.

São Francisco com estreias

O zagueiro Santiago, o lateral Catatau e o atacante Titô são as novidades do São Francisco. Os três atletas foram contratados no início desta semana e irão fazer as estreias em um jogo decisivo.

