Atlético e Santa Cruz fazem primeiro confronto por vaga na Elite

Atlético e Santa Cruz começam a decidir neste sábado, 20, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma vaga para a final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso. As duas equipes entram em campo sem vantagem.

Atlético

Depois de uma semana de muito trabalho, no Frotão, o técnico Kinho Brito realizou ajustes para o primeiro jogo das semifinais. O lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, será a novidade contra o Santa Cruz. Contudo, o volante Jucá e o meia Kauã, ambos lesionados, são desfalques.

Santa Cruz

O técnico Bruno Monteiro terá o elenco completo contra o Galo. O meia João Hassen, poupado contra o Náuas por causa dos cartões amarelos, deve voltar ao time.

No apito

Josué França apita Atlético e Santa Cruz. Os auxiliares serão Antônio Neilson e Verônica Severino.

