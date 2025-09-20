Cotidiano
Atlético e Santa Cruz fazem primeiro confronto por vaga na Elite
Atlético e Santa Cruz começam a decidir neste sábado, 20, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma vaga para a final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso. As duas equipes entram em campo sem vantagem.
Atlético
Depois de uma semana de muito trabalho, no Frotão, o técnico Kinho Brito realizou ajustes para o primeiro jogo das semifinais. O lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, será a novidade contra o Santa Cruz. Contudo, o volante Jucá e o meia Kauã, ambos lesionados, são desfalques.
Santa Cruz
O técnico Bruno Monteiro terá o elenco completo contra o Galo. O meia João Hassen, poupado contra o Náuas por causa dos cartões amarelos, deve voltar ao time.
No apito
Josué França apita Atlético e Santa Cruz. Os auxiliares serão Antônio Neilson e Verônica Severino.
Comentários
Cotidiano
Fafs divulga tabela da Seletiva e jogos começam na segunda
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta sexta, 19, a tabela da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte.
“Realizamos o congresso técnico e definimos todos os detalhes da competição. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar a Seletiva em um turno único, todos contra todos. O primeiro colocado garante uma vaga na decisão. O segundo e o terceiro colocado disputam a semifinal e o vencedor joga a final.
1ª rodada da Seletiva
PSC x Preventório
Lyon x Café com Leite
Na segunda, 22, a partir das 19 horas, no Sesc
Comentários
Cotidiano
Independência vence e Epitaciolândia goleia no Estadual
Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 19, no CT do Cupuaçu. O Independência derrotou o Rei Artur por 1 a 0 e Epitaciolândia goleou o Vasco por 10 a 0.
Sequência neste sábado
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos neste sábado, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. O Santinha recebe o Bangu e o PSG enfrenta o Vila Acre.
Comentários
Cotidiano
Quartas da Série B começa com dois jogos no Álvaro Dantas
A fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá dois jogos neste sábado, 20, a partir das 18 horas, no ginásio Álvaro Dantas.
Primeiro confronto
Epitaciolândia e Montenegro fazem o primeiro confronto das quartas. Os dois times contam com atletas de qualidade e por isso devem fazer um jogo equilibrado.
Duelo do interior
Xapuri e Villa City, de Manuel Urbano, fazem um duelo do interior na Série B. As equipes estão entre as favoritas ao acesso, mas por causa das campanhas na primeira fase irão se enfrentar de “maneira antecipada”.
Você precisa fazer login para comentar.