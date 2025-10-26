Atlético bate o Old School na estreia no Campeonato Estadual

O Atlético derrotou o Old School por 45 a 25 neste sábado, 25, na quadra do Colégio CEBRB, e estreou com vitória no Campeonato Estadual de Basquete.

Nas outras partidas da rodada, o New City venceu o AAB “B” por 64 a 43 e o AAB “A” bateu os Los Hermanos por 67 a 25.

“Tivemos mais uma rodada bem movimentada e isso é importante para o desenvolvimento do campeonato. Ainda teremos grandes jogos na fase de classificação”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), Manieldem Távora.

Relacionado

Comentários