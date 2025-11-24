No primeiro dia de disputas, dois atletas adultos do CT Bope entraram no tatame com desempenho sólido e garantiram um vice-campeonato e duas medalhas de terceiro lugar. As conquistas reforçaram a consistência da preparação e a dedicação da equipe ao longo da temporada.

No domingo, foi a vez da categoria Kids brilhar. Apesar do pouco tempo de prática, os cinco jovens competidores demonstraram foco e maturidade surpreendentes. O esforço rendeu quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, consolidando o potencial das novas gerações formadas no projeto.

Os resultados refletem o empenho individual dos atletas e a qualidade do treinamento oferecido no CT Bope. Professores e alunos atuaram lado a lado, mantendo o espírito coletivo que caracteriza o projeto.