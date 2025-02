Atletas do Acre vão disputar Abu Dhabi Grand Slam Jiu-jítsu Word Tour – Roma, neste fim de semana

Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Manaus derrotou o Independência por 4 a 2, nas penalidades, nesta quarta, 19, na Arena da Floresta, e conquistou uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Anderson marcou o gol do Tricolor e Lelo anotou o do Gavião.

Nas penalidades, Renan perdeu para o Manaus, mas Robert e Marquinhos desperdiçaram. O Manaus fez 4 a 2 e eliminou o Tricolor.

Resumo do jogo

O Independência começou a partida buscando o gol e logo aos 5 minutos Joel, dentro da área, bateu de perna esquerda e perdeu. O Tricolor faz a inversão das jogadas no ataque e tentava furar a boa marcação do Manaus.

Aos 24, a zaga do Gavião falhou e Weverson perdeu uma grande oportunidade. No lance seguinte, Vitinho cruzou e Miliano chutou com perigo.

Segundo tempo. Aos 15, a bola sobrou e Erick obrigou o goleiro Tião a realizar uma grande defesa.

Aos 24, Eduardo cobrou a falta. Douglas escorou e Anderson entrou na segunda trave para fazer 1 a 0, Independência.

Aos 26, o Manaus cobrou uma falta rápida. Caio cruzou e Lelo, livre dentro da área, tocou para empatar.

As duas equipes ainda criaram oportunidades, mas a decisão da vaga ficou para as cobranças de penalidades.

Árbitro “pipocou”

O árbitro Thaillan Azevedo “pipocou” aos 39 do segundo tempo. O lateral Miliano tentou ludibriar a arbitragem em uma jogada com a mão. O amapaense tirou o cartão do bolso e quando percebeu o atleta do Manaus com cartão amarelo resolveu “aliviar”.

Atlético Mineiro x Manaus

O Atlético Mineiro recebe o Manaus no dia 5 de março na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em um dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil.

Campeonato Estadual

O Independência, agora, concentra-se no Campeonato Estadual. No sábado, 22, o Independência enfrenta o Galvez, a partir das 17 horas, no Florestão.

