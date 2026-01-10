Cotidiano
Atletas da Escola CBV/AABB iniciam treinos da pré-temporada
Os atletas da Escola CBV/AABB de Vôlei de Praia iniciaram os treinamentos da fase de pré-temporada visando a temporada de 2026. Os calendários dos torneios ainda não foram definidos, mas a meta é disputar os torneios oficiais da Federação Acreana de Voleibol(FEAV), Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE) e Secretaria de Educação.
“Vamos ter um calendário com muitos eventos e por isso é preciso preparar os atletas da melhor maneira possível. Essa fase de treinos é importante por vários aspectos, inclusive, na prevenção de lesões”, explicou o professor Cláudio Baixinho.
Torneios nacionais
Segundo Cláudio Baixinho, disputar o maior número de eventos nacionais também é uma das metas dos atletas da Escola CBV/AABB.
“Os torneios nacionais elevam o nível dos jogadores. Querer jogar grandes competições faz parte do processo”, afirmou o professor.
Cotidiano
Nível do Rio Acre cai e segue distante da cota de transbordo
O nível do Rio Acre apresentou leve redução na manhã deste sábado (10), em Rio Branco. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 5h25 o manancial marcou 9,49 metros, registrando tendência de vazante.
Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas acumulado na capital foi de 9,80 milímetros. Apesar das precipitações, o nível do rio permanece bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, que é de 14 metros.
Cotidiano
Natação acreana fecha 2025 com recordes e atletas entre os melhores do Brasil
Luiz Antônio Jerônimo e Pedro Henrique Ramirez figuram no top 10 nacional em rankings divulgados pelo Swim It Up!.
Cotidiano
Raphael chega e deve ser relacionado para amistoso contra a Adesg
O atacante Raphael, um dos destaques da equipe Sub-20 na última temporada, participou do primeiro treino sob o comando do técnico Ulisses Torres nesta sexta, no José de Melo, e deve ser relacionado para o amistoso contra a Adesg. O Rio Branco enfrenta o Leão, de Senador Guiomard, neste sábado, 10, a partir das 8h30, no José de Melo.
“Estava mantendo a forma e meu objetivo é ajudar o Rio Branco. Essa é uma grande oportunidade e vou trabalhar duro para podermos conquistar os objetivos”, comentou Raphael.
Equipe diferente
Ulisses Torres vai movimentar o elenco e o Rio Branco começa o amistoso contra a Adesg com uma equipe bem diferente do último confronto contra o Humaitá.
“Precisamos avaliar o elenco de uma maneira geral. Vamos entrar na última semana preparação para a estreia”, declarou o treinador do Estrelão.
O Rio Branco faz o primeiro jogo no Campeonato Estadual contra o Vasco no sábado, 17, às 15 horas, no Tonicão.Foto
