Atletas acreanos são campeões paulista de vôlei Sub-19
O líbero Leandro e os ponteiros Jorge e Isaque conquistaram neste domingo, 23, o título do Campeonato Estadual de São Paulo de Vôlei atuando pelo Centro Olímpico. A equipe dos atletas acreanos venceu o Sesi por 3 sets a 0, com parciais de 25×13, 25×17 e 25×19.
“Fiz a indicação dos garotos para o Jeff Vicencio(técnico da equipe) e felizmente os resultados estão sendo conquistados. Essa é uma grande oportunidade para o Leandro, o Jorge e o Isaque”, declarou o atleta Dayan Barros.
Campeão Brasileiro
O Centro Olímpico conquistou, em Natal, no Rio Grande do Norte, no mês de setembro, o Campeonato Brasileiro de acesso A e estará na elite da categoria na temporada de 2026.
Galvez bate a Adesg e conquista o bicampeonato Estadual
O Galvez bateu a Adesg por 2 a 0 neste sábado, 22, no Tonicão, e conquistou o bicampeonato Estadual, no feminino. Aissa e Jaque marcaram os gols do título das Imperatrizes.
Boa partida
Galvez e Adesg realizaram uma boa partida na decisão do Estadual. A primeira grande chance do jogo foi da atacante Michele, da Adesg. Na sequência, Aissa perdeu a oportunidade do Galvez e a partida ficou aberta.
Aos 14, Brenda fez o lançamento. Ronaldinha cruzou e Aissa entrou para tocar e fazer 1 a 0, Galvez.
Aos 18, do segundo tempo, Aissa deixou Jaque sem goleira para fechar o placar. Final Galvez 2 x 0 Adesg.
65 gols marcados e 2 sofridos
O Galvez fechou o Estadual com 65 gols marcados e 2 sofridos em uma grande campanha.
“Trabalhamos muito e a conquista foi merecida. Elevamos o patamar do futebol feminino acreano e, agora, é começar a pensar nas competições nacionais em 2026”, disse o técnico Maurício Carneiro.
Melhor goleira e artilheira
A goleira Rakele, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleira do campeonato. A atacante Aissa, do Galvez, foi a artilheira com 19 gols.
Luiz Antônio embarca para nadar o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro
Luiz Antônio Jerônimo embarca nesta segunda, 24, para o Rio de Janeiro, e na terça, 25, começa a disputar no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, torneio mais importante da temporada de 2026. O nadador acreano vai nadar os 200 medley, os 50 e 100 livres e os 100 e 200 peito.
“O Luiz vai chegar muito bem preparado no Rio de Janeiro. Esse é sem dúvida o maior desafio da temporada”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Disputar finais
Segundo Ricardo Sampaio, o primeiro objetivo do nadador acreano é garantir vaga nas finais.
“É preciso pensar passo a passo. Se colocar nas finais é a meta e depois é ir em busca das medalhas”, disse Ricardo Sampaio.
Apoio da SEEL
Ricardo Sampaio destacou o apoio, decisivo, da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer para Luiz Antônio Jerônimo.
“Sem o patrocínio do Estado por intermédio da secretaria de esporte, o Luiz não iria disputar o Brasileiro. Essa parceria foi decisiva”, afirmou o presidente.
João Pedro pode ser campeão mineiro no Estadual Sub-14
O meia João Pedro, ex-Independência, pode ser campeão do Estadual Sub-14 em Minas Gerais no próximo sábado, 29. O Boston City, time do garoto acreano, enfrenta o Atlético Mineiro na Cidade do Galo, a partir das 12 horas (hora Acre), com a vantagem do empate para levantar a taça.
Início da temporada
Depois de realizar um teste no Flamengo no início de 2025, João Pedro acabou acertando com o Boston City. A equipe SAF fica localizada em Manhuaçu, a 280 quilômetros de Belo Horizonte.
20 equipes
O Mineiro Sub-14 começou com 20 equipes e as 8 primeiras classificadas avançaram para a disputa do hexagonal. O Boston City lidera com 14 pontos e o Atlético Mineiro é vice-líder com 12.
