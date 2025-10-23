Atletas acreanos conquistam medalhas de bronze no Jeb´s

Os estudantes/atletas Paulo Lopes e Eryck Douglas, da escola Divina Providência de Xapuri, conquistaram nessa quarta, 22, em Uberlândia, Minas Gerais, medalhas de bronze no Wrestling nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s).

Eryck Douglas conquistou a medalha na Série Ouro para lutadores até 68 quilos.

Paulo Lopes ganhou a medalha na categoria 75 quilos na Série Bronze.

Termina no domingo

Os Jogos Escolares Brasileiros serão encerrados no domingo, 28, e o Acre ainda disputa o basquete e o handebol, nos dois naipes.

