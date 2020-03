Pai diz que já tinha alertado adolescente sobre risco. Caso ocorreu na quinta-feira (5) no bairro Aroeira. Verônica Silva Menezes morreu após uma parada cardiorrespiratória por intoxicação.

A atleta sub-16 Verônica Silva Menezes, de 13 anos, morreu depois de inalar gás de desodorante no quarto de casa, nesta quinta-feira (5), no bairro Aroeira, em Rio Branco. Em nota, o Conselho de Administração da Federação Acreana de Atletismo lamentou a morte da adolescente e afirmou que Verônica despontou em provas de rua, pista e campo nos últimos anos. A adolescente foi encontrada pela mãe já desmaiada na cama. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, segundo o coordenador, Pedro Pascoal, inicialmente o chamado foi para atender uma ocorrência de crise convulsiva. Ao chegar no local e verificar a situação, a equipe acionou o suporte avançado. Foram mais de 45 minutos de procedimentos de reanimação, mas a adolescente não resistiu. “Infelizmente, não tivemos sucesso. Nós constatamos sinas de intoxicação, observamos alguns tubos de aerossol ao lado do corpo do paciente, mas não dá para saber ao certo se foi de fato intoxicação por aerossol, somente mesmo após o laudo cadavéricos da equipe do IML”, afirmou o coordenador. Conforme o Samu, a atleta teve uma parada cardiorrespiratória por intoxicação. O corpo de Verônica foi levado ao Instituto Médico Legal para os exames cadavéricos e em seguida liberado à família. Familiares e amigos acompanham o velório da adolescente nesta sexta-feira (6), no Cemitério Morada da Paz, onde foram expostos os troféus e medalhas da menina. O corpo de Verônica vai ser sepultado às 16h. Pai alertou sobre risco Emocionado, o pai de Verônica, o eletricista Moisés Manoel Menezes contou que já flagrou a filha inalando o produto uma vez e que havia orientado a adolescente. “Peguei uma vez ela usando isso, aí dei um carão nela e disse que aquilo matava, mas não sabia que matava mesmo, eu só fiz o medo a ela para ver se parava. Quando foi ontem, a mãe dela disse que viu os dois frascos em cima da cama perto dela. Não esperava por isso aí não, jamais”, lamentou o pai. Ele disse que recebeu a notícia por telefone e que tinha sentido algo estranho momentos antes. “Estava no meu carro e senti que ela tinha chegado perto de mim, olhei para um lado e para o outro e não vi nada. Aí, cheguei em casa, o telefone tocou e quando vi já tinha caído a ligação da mãe dela, mandei mensagem e ela respondeu que ela estava desmaiada”, lembrou. Perigos da inalação de aressol O coordenador do Samu alertou sobre as orientações que devem ser dadas aos adolescentes com relação aos perigos desse tipo de atitude.

“Fica um alerta aos professores, formadores de opinião e pais. Nós iremos passar isso para a Secretaria de Saúde, tentar formar uma campanha de conscientização da população de que o desodorante aerossol inalado faz o efeito de uma droga ilícita”, afirmou Pascoal.

Ele falou ainda sobre o que acontece no corpo quando a pessoa inala esse tipo de substância. “Nós sabemos que na composição do aerossol, possui vários produtos químicos que, quando em contato com nossos glóbulos vermelhos, acabam tirando a molécula de oxigênio e entrando no lugar dela. Uma vez o oxigênio ausente na célula, nós entramos em estado de asfixia. E foi o que aconteceu, provavelmente com a Verônica”, concluiu.

Veja nota da federação na íntegra:

É com pesar que comunicamos a morte da talentosa atleta sub-16 Verônica da Silva Menezes, de 14 anos, ocorrida nesta quinta-feira, dia 05, em Rio Branco, AC. A Comunidade do Atletismo Acreano perde, infelizmente, um talento nato, responsável e comprometido com o esporte e cheio de sonhos a serem realizados.

Nos últimos dois anos, Verônica demonstrou o quanto podia conquistar: despontou em provas de rua, pista e campo. Enquanto encontrava seu espaço no Atletismo, teve a oportunidade de subir ao pódio nas mais diversas categorias, tendo como forte as provas de meio-fundo e fundo.

À família enlutada, nossos votos de paz, serenidade e conforto neste momento de dor.

