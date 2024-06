Atleta acreano é campeão no Mundial WWF de fisiculturismo e garante vaga para Las Vegas

Em um jogo bem disputado na tarde desta terça, 11, no Florestão, o Galvez venceu o Plácido de Castro por 3 a 1 no duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. Victor, Dudu e Totty marcaram os gols do Galvez enquanto Luiz Eduardo descontou. O Imperador chegou aos 7 pontos e assumiu a vice-liderança do grupo A.

Resumo da partida

Galvez e Plácido de Castro realizaram uma boa partida desde o início. As duas equipes buscavam o gol com jogadas em velocidade.

Aos 34, o Galvez abriu o placar com Victor de cabeça. O Plácido foi em busca do empate e no fim da primeira etapa Luiz Eduardo cobrou uma penalidade para empatar.

No segundo tempo, o jogo seguiu aberto. O Imperador perdeu uma penalidade com o meia Roberto, mas na sequência em jogada de velocidade Dudu com o gol vazio fez 2 a 1. Nos acréscimos, Totty cabeceou e fechou o placar.

Fala, Victor!

“Sabíamos da necessidade da vitória e felizmente conseguimos o objetivo. Temos dois dias para descansar e trabalhar porque na sexta temos mais uma decisão contra o Humaitá”, afirmou o zagueiro Victor.

Elenco volta ao trabalho

O elenco do Galvez reapresenta-se ao técnico Ivan Mazzuia nesta quarta, 12, no período da tarde, e inicia a preparação para o duelo contra o Humaitá na sexta, 15. O jogo vai decidir quem segue na luta por uma vaga nas finais do Estadual.

Classificação do grupo A

1º Rio Branco 7 Pts

2º Galvez 7Pts

3º Santa Cruz 6 Pts

4º Humaitá 6 Pts

5º Plácido de Castro 0 Pt

6º São Francisco 0 Pt

