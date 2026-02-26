Atlas: para 46,7%, Lula fez propaganda eleitoral ao ir à Sapucaí

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (26/2) aponta que a maioria dos entrevistados teve uma percepção negativa sobre a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Segundo o levantamento, 46,7% consideram que o petista usou a presença no sambódromo para fazer propaganda eleitoral antecipada, enquanto 41,7% veem um gesto de valorização da cultura e economia do país.

O mesmo levantamento indica que prevalece entre os entrevistados a afirmação de que a homenagem feita ao presidente pela escola de samba Acadêmicos de Niterói está dentro da legalidade e faz parte da liberdade de expressão. Os que concordam com essa afirmativa somaram 47,9%. Outros 45,4% que dizem que o desfile caracterizou crime eleitoral e deveria ser punido.

Para 35,5%, Lula deveria ter recusado a homenagem, enquanto 30,9% defenderam o tributo, bem como a participação do chefe do Planalto no evento. Uma outra parcela, de 29%, afirmam que ele deveria ter aceitado, mas mantido distância da festa.

Ainda segundo a pesquisa, 40,9% acreditam que o governo não teve interferência na preparação do desfile, enquanto 32,8 veem participação ativa, “colaborando com a idealização dos elementos” da apresentação.

A sondagem ouviu 4.986 brasileiros entre os dias 19 e 24 de fevereiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.

Crítica ao conservadorismo

O levantamento também mediu a opinião da população sobre a alegoria que representou grupos conservadoras em latas de conserva durante a apresentação da Acadêmicos de Niterói. Para 41,8% o trecho diz respeito a “uma crítica legítima a um falso conservadorismo”. Outros 32,9% consideraram uma “zombaria ofensiva de valores tradicionais”.

Enquanto isso, 10,2% viram a ala como uma forma de intolerância religioso e 9,1% dizem ser “apenas um elemento de humor no Carnaval”.

A maioria, 56,2%, respondeu não ter se ofendido com a representação, enquanto 31,8% concordam que foi muito ofensivo.