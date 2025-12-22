Ativista cultural Moisés Alencastro é encontrado morto em residência em Rio Branco

O ativista cultural, jornalista e colunista social Moisés Alencastro foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (22), em Rio Branco. A informação foi confirmada por fonte policial ao site ac24horas.

De acordo com as primeiras apurações, Moisés foi localizado sem vida em sua residência, situada no bairro Morada do Sol. Uma amiga havia registrado um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento do colunista, o que levou amigos a irem até o local.

O apartamento foi arrombado e Moisés foi encontrado sobre a cama. A cena apresentava indícios de violência, o que reforça a suspeita de crime.

Durante as diligências, a Polícia localizou o veículo da vítima no bairro São Francisco, na parte alta da capital acreana. A principal linha de investigação aponta que o automóvel pode ter sido utilizado pelo autor do crime para fugir após a ação.

Equipes da Polícia Civil e da perícia foram acionadas para os procedimentos de praxe. O caso será investigado para esclarecer a motivação, a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.

Novas informações devem ser divulgadas à medida que as investigações avançarem.

