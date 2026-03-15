Cotidiano
Ativista ambiental Raimundão volta a ser internado com pneumonia em Rio Branco
Primo de Chico Mendes, seringueiro de 81 anos está na UCI do Pronto-Socorro após contrair bactéria durante internação em Xapuri
Seis meses depois de ficar internado por conta de uma infecção pulmonar, o ativista ambiental e seringueiro Raimundo Mendes de Barros, de 81 anos, primo de Chico Mendes, voltou para a internação hospitalar com uma pneumonia. Raimundão, como é conhecido, foi transferido de Xapuri, interior do Acre, para o Pronto-Socorro de Rio Branco na noite de sexta-feira (13).
O ativista tem diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), desenvolvida ao longo dos anos pela exposição à fumaça da defumadeira, instalação usada na produção da borracha, e pelo vício em cigarro.
Acompanhamento da família
Ronaira Barros, uma das filhas do ambientalista, confirmou que o pai deu entrada no hospital de Xapuri na última segunda-feira (9) com uma forte gripe. Na unidade hospitalar, Raimundão contraiu uma bactéria e precisou ser transferido para a capital.
Ela explicou que o pai foi internado na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) do Pronto-Socorro de Rio Branco na madrugada de sábado (14).
“Está reagindo bem, graças a Deus, a bactéria também está sendo combatida. Ele tem um quadro de DPOC delicado, gripou, essa gripe evoluiu para uma pneumonia, que fez com que fôssemos para Xapuri para tratar e dentro do hospital contraiu uma bactéria. Não sei falar qual é a bactéria”, detalhou.
Ainda conforme Ronaira, Raimundão passou alguns dias em casa com a gripe, mas resistia em ir para o hospital. Na segunda-feira, o líder ambiental decidiu procurar ajuda médica e já ficou internado.
“Ficamos lá até a noite de sexta-feira [13]. Quando foi por volta de seis e meia da noite foi regulado o Samu e viemos na ambulância equipada e com a equipe médica”, complementou.
Mobilização
A família divulgou um vídeo da transferência de Raimundão. Nas imagens, familiares, amigos e conhecidos acompanham a saída dele no leito, demonstrando apoio e solidariedade ao ativista.
Raimundão é uma figura histórica na luta ambiental acreana e segue sob cuidados médicos na capital.
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Primeira Corrida do Ouvidor reúne 500 participantes e arrecada mais de uma tonelada de alimentos em Rio Branco
A manhã deste domingo, 15, foi marcada por esporte, solidariedade e participação popular durante a 1ª Corrida do Ouvidor, promovida pela Controladoria-Geral do Estado (CGE). O evento reuniu cerca de 500 participantes nas ruas de Rio Branco e resultou na arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.
A corrida integra a programação em alusão ao Dia do Ouvidor, celebrado em 16 de março, e tem como objetivo fortalecer a participação cidadã e divulgar o trabalho da Ouvidoria do Estado, aproximando a população dos canais de escuta e transparência do governo. Para participar, os atletas realizaram a inscrição mediante a doação de alimentos não perecíveis, gesto que transformou o evento esportivo em uma grande mobilização solidária.
A controladora-geral do Estado, Mayara Bandeira, destacou que a iniciativa vai além da prática esportiva e reforça o compromisso do governo com a participação social.
“Essa corrida representa exatamente o que a Ouvidoria busca: aproximar o cidadão da gestão pública. Ver tantas pessoas reunidas em um momento de esporte, saúde e solidariedade mostra que estamos no caminho certo ao incentivar espaços de diálogo e participação”, afirmou.
O ouvidor-geral do Estado, Luciano Dias, também ressaltou a importância do evento para fortalecer a cultura de escuta ativa no serviço público. “A Ouvidoria é a porta de entrada do cidadão para dialogar com o governo. Promover um evento como esse é uma forma de mostrar que estamos acessíveis e abertos à participação da sociedade, além de estimular hábitos saudáveis e ações solidárias”, destacou.
Além de atletas amadores e profissionais, a corrida contou com a presença de servidores públicos, famílias e entusiastas da atividade física, que percorreram o trajeto em um clima de confraternização. Para muitos participantes, a experiência uniu esporte e propósito social.
Entre os destaques da competição, Francisca de Souza Oliveira conquistou o primeiro lugar na categoria geral feminina dos 3 km. Para ela, a corrida vai além do desempenho esportivo.
“Participar de eventos como esse é muito importante, porque incentiva a prática de atividade física e também promove a integração entre as pessoas. Além de cuidar da saúde, a corrida também tem esse papel social de aproximar a comunidade”, destacou.
Entre os servidores, Adriano Sales garantiu o primeiro lugar na categoria masculina dos 3 quilômetros e destacou a relevância da iniciativa para a população.
“A prática esportiva é essencial para nossa saúde e bem-estar. Ao incentivar essa prática, a CGE contribui para a melhoria da qualidade de vida do acreano, além de divulgar o importante trabalho realizado pela nossa Ouvidoria. Só tenho a agradecer à nossa controladora e ao nosso governador pela oportunidade de participar deste momento”, disse.
Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de uma parceria da CGE com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), responsável pela distribuição das doações.
Com grande adesão do público e impacto social positivo, a organização avalia que a primeira edição da Corrida do Ouvidor já nasce como um evento promissor no calendário esportivo e institucional do estado, unindo cidadania, saúde e solidariedade.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Governo entrega espaço provisório para idosos do Lar Vicentino em Rio Branco durante reforma de R$ 2,4 milhões
Antigo Hotel Epílogo, no centro da capital, passa a abrigar residentes enquanto sede oficial passa por revitalização; vice-governadora Mailza Assis acompanha entrega
Para oferecer mais condições de bem-estar aos residentes do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, em Rio Branco, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), realiza neste domingo (15) a entrega do prédio provisório que abrigará os idosos da instituição. O espaço está localizado no antigo Hotel Epílogo, no centro da capital.
A entrega do espaço representa o fortalecimento da rede socioassistencial e a valorização da pessoa idosa, assegurando acesso a cuidados adequados, convivência social e proteção integral.
Compromisso com a pessoa idosa
A vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, destacou a importância da iniciativa para garantir mais dignidade e cuidado às pessoas idosas atendidas pela instituição.
“Cuidar dos nossos idosos é um compromisso que representa respeito à história de cada um deles. A entrega desse espaço provisório garante que os moradores do Lar Vicentino continuem sendo acolhidos com segurança, conforto e dignidade enquanto a sede oficial passa por melhorias importantes. Nosso governo trabalha para fortalecer a rede de assistência social e assegurar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida, atenção e um ambiente adequado para viver bem”, explicou Mailza.
Espaço adaptado
O novo espaço será entregue revitalizado e adaptado para atender de forma adequada às necessidades dos idosos, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida aos residentes.
Reforma da sede oficial
A sede oficial de acolhimento dos idosos, localizada atualmente na Avenida Nações Unidas, passará por reforma. A intervenção na unidade é necessária para a realização de adaptações estruturais no local.
O projeto de reforma do Lar Vicentino conta com um investimento de R$ 2,4 milhões. Desse total, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos da vice-governadora Mailza Assis durante seu mandato como senadora, e R$ 300 mil do governo federal.
O projeto arquitetônico encontra-se finalizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e prevê:
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Melhorias na acessibilidade
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Substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias
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Troca de portas, janelas e pisos
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Revestimento das paredes dos dormitórios
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Criação de novas áreas de convivência destinadas aos idosos
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Inverno amazônico eleva mortes por SRAG no Acre; estado já registra 16 óbitos em 2026
Maioria das vítimas fazia parte de grupos de risco, como idosos e crianças; Sesacre reforça alerta para vacinação e cuidados preventivos
O estado do Acre enfrenta um cenário epidemiológico preocupante neste início de ano. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), já foram registradas 16 mortes decorrentes de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apenas nas primeiras semanas de 2026. O número acende o sinal amarelo para a circulação de vírus respiratórios no estado, especialmente durante o período de chuvas intensas, o chamado “inverno amazônico”.
Perfil das vítimas
Os dados mostram que a maioria das vítimas fatais apresentava comorbidades ou fazia parte de grupos de risco, como idosos e crianças pequenas. O aumento dos casos está relacionado ao período de chuvas intensas no estado, que favorece a propagação de vírus como Influenza A e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
Em fevereiro, o Acre já havia registrado duas mortes por SRAG no município de Feijó, interior do estado — uma mulher de 59 anos e uma criança indígena de 6 anos, vítimas de influenza A e rinovírus.
Cenário nacional e regional
Levantamento do Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado no final de fevereiro, apontou que o Acre está entre os estados da região Norte com incidência de SRAG em nível de risco. Os principais vírus identificados no estado são influenza A e VSR, que seguem em circulação.
Em nível nacional, o rinovírus responde por 36,5% dos casos positivos, seguido pelo Sars-CoV-2 (20,4%) e influenza A (18,9%). A incidência de SRAG é mais elevada entre crianças e adolescentes, enquanto a mortalidade se concentra principalmente nos idosos.
Recomendações das autoridades
A Sesacre reforça que o monitoramento é contínuo e que as unidades de saúde estão em alerta para o manejo clínico desses pacientes. As autoridades em saúde fazem um apelo à população:
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Vacinação: Manter o cartão de vacina atualizado contra a gripe e outras doenças respiratórias. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Acre (PNI), Renata Quiles, alertou que a cobertura vacinal contra gripe no estado está em apenas 22%.
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Higiene: Lavar as mãos frequentemente e usar álcool em gel.
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Sintomas: Em caso de febre persistente, tosse seca e dificuldade para respirar, procurar imediatamente uma unidade de saúde (UPA ou posto).
Especialistas destacam que o VSR é o principal causador de doenças respiratórias em crianças, sobretudo nas menores de cinco anos, podendo provocar quadros como laringite e bronquiolite. A vacinação da gestante é uma estratégia importante para proteger os recém-nascidos contra o VSR.
O jornal oaltoacre.com segue acompanhando os boletins semanais para informar a população sobre a evolução desses números.
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