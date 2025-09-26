Ativista ambiental Raimundão, primo de Chico Mendes, recebe alta após internação por infecção pulmonar em Rio Branco

Seringueiro de 77 anos foi internado no último dia 16 em Xapuri com falta de ar e transferido para a capital acreana; família celebra melhora do quadro clínico

O ativista ambiental e seringueiro Raimundo Mendes de Barros, de 77 anos, conhecido como Raimundão e primo do líder seringueiro Chico Mendes, recebeu alta na manhã desta sexta-feira (26) do Pronto-Socorro de Rio Branco após dez dias internado por uma infecção pulmonar. A informação foi confirmada pela família à reportagem.

Raimundão foi internado inicialmente no hospital de Xapuri no último dia 16, com falta de ar agravada pela Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) – condição desenvolvida ao longo de anos pela exposição à fumaça da defumação da borracha e pelo tabagismo. No dia 17, foi transferido de ambulância do SAMU para a capital, onde precisou de suporte de oxigênio, mas evoluiu com o tratamento.

De acordo com a família, ele retorna a Xapuri ainda nesta sexta. “A gente sabe que ele estava cuidando da saúde, mas tê-lo de volta em casa é um dos melhores presentes. É um presente de Natal antecipado”, disse a filha Ronaira Barros.

A melhora do seringueiro, símbolo da luta pela preservação da floresta e da cultura extrativista, foi recebida com alívio por comunidades e entidades ligadas à causa ambiental no Acre.