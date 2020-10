Fonte: correio68

Os atiradores desportivos Bruno Wilbert, Renato Ferreira, Eldon Guttenberg Cariri Neto vinculados ao Clube de Tiro Século XIX e, Diego Gurgel também atirador desportivo, emitiram nota de esclarecimento acerca da apreensão de 17 mil insumos para produção de munição em posse do advogado Jaime Fontes, na última segunda-feira (19).

De acordo com a nota, o material apreendido pela Polícia Militar não se trata de munições, mas sim de “pontas de chumbo”, insumo normalmente adquirido por atiradores desportivos para fabricação de munições, utilizadas em treinos e competições.

Os atiradores esclareceram também, que as pontas de chumbo são de origem brasileira e possuem nota fiscal, como regulamentado pelas normativas do Exército Brasileiro. A nota afirma ainda, que o advogado fazia um favor aos donos dos insumos, quando retirou o material do Clube de Tiro Século XIX para entregá-los aos colegas de treino.

Jaime Fontes teve seu nome envolvido na polêmica e veiculado de forma equivocada por diversos canais de imprensa local. Sobre o ocorrido, a defesa do advogado disse estar tomando as devidas providências e ressalta que foram apresentados os documentos de registro e porte de trânsito da arma de fogo que o mesmo portava no ato da abordagem, tudo de acordo com as normas do Exército Brasileiro.

Leia a nota de esclarecimento na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Os atiradores desportivos, Bruno Wilbert, Renato Ferreira, Eldon Guttenberg Cariri Neto, vinculados ao Clube de Tiro Século XIX e, Diego Gurgel, também atirador desportivo, todos regularmente registrados no Exército Brasileiro, vem a público externar os devidos esclarecimentos em relação às notícias veiculadas com o nome de nosso companheiro JAIME FONTES VASCONCELOS, advogado e, como nós, atirador desportista, homem probo e de índole inquestionável.

No mês de agosto de 2020, por intermédio do Senhor Rodrigo Toledo Pontes, sócio proprietário do Clube de Tiro Século XIX, fizemos, juntos, a aquisição de 17.000 (dezessete mil) pontas de chumbo para uso esportivo, sendo 14.000 (catorze mil) de calibre 9mm e 3.000 (três mil) de calibre 380, estando as mesmas assim distribuídas para cada desportista:

Diego Gurgel (1.000 pontas cal. 9mm); Jaime Vasconcelos (2.000 cal. 9mm); Eldon Cariri (4.000 pontas cal. 9mm); Renato Ferreira (1.000 pontas cal. 380 e 4.000 pontas cal. 9mm) e Bruno Wilbert (2.000 pontas cal. 380 e 3.000 pontas cal. 9mm). Todos os pedidos podem ser comprovados por meio das transferências realizadas por cada um de nós diretamente à empresa, que desde já, colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Todas as pontas são de origem brasileira, adquiridas, a maioria delas, através da empresa SF INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.689.221/0001-42, localizada na cidade de NOVO HAMBURGO/RS, por meio da Nota Fiscal Eletrônica nº 43200831689221000142550010000007521760710820.

Esclarecemos que as pontas em si, não possuem potencial lesivo e, para que sejam funcionais, é necessário passar por um processo de fabricação das munições. Para que uma munição seja fabricada, é necessário outros insumos, tais como pólvora, espoletas e estojos, além de ser fundamental o uso de uma máquina especifica para essa produção. A grande maioria dos atiradores desportivos fazem uso desse processo de fabricação para produzir munições para treinos em um preço mais acessível. Tudo regulado e dentro dos parâmetros definidos pela lei e pelas normas do Exército Brasileiro.

Dessa forma, esclarecemos que se tratam de pontas e não de munições como foi veiculado.

Nosso pedido de compra chegou ao Clube de Tiro Século XIX e por lá ficou por quase duas semanas, sem que nenhum de nós fôssemos buscar. Então, no dia 17/10/2020, sábado, recebemos em nosso grupo do whatsapp e até no particular, uma mensagem do nosso companheiro Jaime, dizendo que havia retirado as pontas no clube e que assim que voltasse para a cidade estaria entregando pessoalmente a cada um de nós, fato que, pelo ocorrido, não pode acontecer.

Dessa forma, prestamos solidariedade ao companheiro JAIME FONTES VASCONCELOS que, com a melhor das intenções, queria tão somente nos fazer o favor em entregar o nosso material e esclarecemos, em nosso nome, a história distorcida que vem sendo divulgada por alguns veículos da imprensa acreana.

Rio Branco – Acre, 21/10/2020.

Bruno Wilbert

Renato Ferreira

Eldon Guttenberg Cariri

Diego Gurgel

Comentários