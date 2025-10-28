Brasil
Ataques dos EUA no Pacífico matam 14 supostos traficantes em ação contra narcotráfico
Uma série de ataques dos EUA contra supostos navios com drogas no Pacífico oriental matou 14 supostos traficantes e deixou um sobrevivente, disse nesta terça-feira o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth.
Em uma publicação no X, Hegseth disse que as autoridades mexicanas assumiram a operação de busca e resgate do único sobrevivente dos três ataques, que ocorreram na segunda-feira.
“Os quatro navios eram conhecidos pelo nosso aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos”, disse Hegseth, sem fornecer nenhuma evidência.
Mas Hegseth publicou um vídeo de aproximadamente 30 segundos, que parecia mostrar duas embarcações próximas uma da outra na água antes de explodirem. Outra parte do vídeo mostra uma embarcação se movendo na água e então explodindo.
Os ataques no Pacífico ocorrem em meio a um aumento na presença militar dos EUA no Caribe, que inclui destróieres com mísseis guiados, caças F-35, um submarino nuclear e milhares de soldados. O governo norte-americano ordenou que o grupo de ataque do porta-aviões Ford fosse enviado à região, com previsão de chegada ao Caribe nas próximas semanas.
Comentários
Brasil
MPAC investiga condições precárias do IML do Acre após relatório apontar falta de equipamentos e profissionais
Promotoria deu prazo de 10 dias para que Polícia Técnico-Científica, PC e administração do IML apresentem plano para solucionar problemas estruturais
O Ministério Público do Acre (MPAC) iniciou uma apuração formal para verificar graves problemas na estrutura da Polícia Técnico-Científica do estado, com foco especial nas condições de funcionamento do Instituto Médico Legal (IML). A investigação foi motivada por um relatório do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) que identificou escassez de profissionais, ausência de equipamentos, condições precárias nas instalações e falta de veículos apropriadospara o transporte de corpos.
Diante das irregularidades documentadas, o promotor Rodrigo Curti solicitou que a Delegacia-Geral da Polícia Civil, a Diretoria da Polícia Técnico-Científica e a administração do IMLencaminhem, em até 10 dias úteis, esclarecimentos detalhados sobre:
As falhas específicas apontadas pelo CRM-AC
Medidas já adotadas para corrigir os problemas
Um plano com cronograma para solucionar as deficiências
O caso foi formalizado como procedimento preparatório e tem como finalidade promover avanços na qualidade dos serviços periciais, além de corrigir possíveis ilegalidades que afetem o atendimento à população. A apuração será divulgada no Diário Oficial do MPAC e poderá resultar em novas ações civis ou criminais, dependendo das respostas recebidas dos órgãos envolvidos.
Comentários
Brasil
Mulher leva bebê reborn para consulta médica em UPA: ‘sintomas de gripe’
Ao constatarem que se tratava de um bebê reborn, a equipe informou que não seria possível seguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”
Uma mulher chamou atenção após pedir atendimento para um bebê reborn, como são conhecidos os bonecos hiper-realistas com aparência de um bebê de verdade, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (26).
Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher estava acompanhando uma paciente na UPA do bairro Ipase quando pediu ajuda para uma enfermeira, alegando que o bebê apresentava sintomas de gripe.
A secretaria informou que a mulher insistiu pelo atendimento, o que fez com que a equipe de pediatria verificasse a suposta criança. Ao constatarem que se tratava de um bebê reborn, a equipe informou que não seria possível seguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”.
A mulher, segundo os funcionários, saiu do local “visivelmente contrariada”.
Em nota, a Superintendência das Unidades de Pronto Atendimento de Várzea Grande informou que os “atendimentos devem ser destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados médicos, evitando assim prejuízos à assistência prestada à população”.
Comentários
Brasil
Índice do agro acumula queda de 8,7% no ano na B3; veja ações com maiores perdas
Empresas de peso no agronegócio também acumulam resultados negativos, entre elas Suzano (-20,52%), Cosan (-26,47%) e São Martinho (-35,55%)
Por: Isto É
Entre os índices da B3 acompanhados até 24 de outubro de 2025, apenas três apresentam perdas no ano. O IAGRO, que mede o desempenho de ações do agro na bolsa, é o que mais recua, acumulando uma queda de 8,70% na janela em questão, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria.
Logo depois aparece o IMAT, índice ligado a materiais básicos, com queda de 0,64%, e o IBOVB3, que reúne estatais, praticamente estável com leve variação negativa de 0,13%.
O levantamento aponta que o desempenho fraco do IAGRO está relacionado à grande diferença entre os resultados das ações que compõem o índice. Das 30 companhias que fazem parte da carteira, 19 encerram o período no vermelho, refletindo a piora em segmentos como o de commodities agrícolas, papel e celulose, açúcar e álcool, além de bens industriais ligados ao campo.
Algumas ações registram perdas expressivas. Recrusul (RCSL3) lidera as quedas com -73,91%, seguida por Raízen (RAIZ4), com -55,09%, e Tupy (TUPY3), com -45,17%. Empresas de peso no agronegócio também acumulam resultados negativos, entre elas Suzano (-20,52%), Cosan (-26,47%) e São Martinho (-35,55%).
Por outro lado, há papéis que conseguiram avançar em 2025. Hidrovias (HBSA3) aparece no topo das altas, com 58,75%, apoiada na recuperação dos fretes e na melhora das rotas logísticas em relação a 2024.
O IAGRO foi criado em 2019 e tem trajetória marcada por oscilações. Desde sua estreia, acumulou três anos de resultado negativo – 2022 (-12,82%), 2024 (-11,35%) e agora 2025 (-8,70%). Seu melhor desempenho foi no primeiro ano, quando avançou 46,91%.
A sequência de quedas mostra o momento desafiador para as companhias ligadas ao campo listadas na bolsa. O setor lida com custos mais altos, retração nos preços internacionais e margens menores em várias cadeias, fatores que se refletem diretamente no comportamento do índice.
Você precisa fazer login para comentar.