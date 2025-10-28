Ataques dos EUA no Pacífico matam 14 supostos traficantes em ação contra narcotráfico

Uma série de ataques dos EUA contra supostos navios com drogas no Pacífico oriental matou 14 supostos traficantes e deixou um sobrevivente, disse nesta terça-feira o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

Em uma publicação no X, Hegseth disse que as autoridades mexicanas assumiram a operação de busca e resgate do único sobrevivente dos três ataques, que ocorreram na segunda-feira.

“Os quatro navios eram conhecidos pelo nosso aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos”, disse Hegseth, sem fornecer nenhuma evidência.

Mas Hegseth publicou um vídeo de aproximadamente 30 segundos, que parecia mostrar duas embarcações próximas uma da outra na água antes de explodirem. Outra parte do vídeo mostra uma embarcação se movendo na água e então explodindo.

Os ataques no Pacífico ocorrem em meio a um aumento na presença militar dos EUA no Caribe, que inclui destróieres com mísseis guiados, caças F-35, um submarino nuclear e milhares de soldados. O governo norte-americano ordenou que o grupo de ataque do porta-aviões Ford fosse enviado à região, com previsão de chegada ao Caribe nas próximas semanas.

