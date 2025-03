Ataques a tiros em Rio Branco deixam quatro feridos, incluindo criança de 1 ano e adolescente em estado grave

Crimes ocorreram em dois bairros do Segundo Distrito; polícia investiga autoria de facção criminosa e busca suspeitos

Dois ataques a tiros, supostamente realizados por membros de uma organização criminosa, deixaram quatro pessoas feridas na noite deste sábado (8), em Rio Branco. Entre as vítimas estão um jovem de 18 anos, dois adolescentes e uma criança de 1 ano e 4 meses, que foi atingida na cabeça e perdeu parte da massa encefálica. Os crimes ocorreram na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, e na Travessa Mateus, no bairro Santa Inês, ambos no Segundo Distrito da capital acreana.

De acordo com testemunhas, o primeiro ataque aconteceu quando William Inácio de Souza, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos estavam em frente ao AlvesClub, local onde ocorria uma festa particular de uma facção rival. Criminosos chegaram em um veículo Ford Fiesta vermelho, armados, e efetuaram vários disparos. William foi atingido no pé esquerdo, e o adolescente, no braço direito.

Em seguida, os criminosos seguiram para a Travessa Mateus, onde encontraram uma mulher carregando seu filho em um carrinho, acompanhada de um adolescente de 14 anos e familiares. Eles atiraram repetidamente contra o grupo. A criança foi atingida na cabeça, e o adolescente sofreu ferimentos no glúteo e na panturrilha.

As vítimas foram levadas por terceiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No hospital, a criança e o adolescente de 14 anos foram classificados em estado gravíssimo, enquanto William e o adolescente de 17 anos estão estáveis.

A Polícia Militar isolou as áreas dos crimes para perícia e patrulhou a região em busca dos suspeitos, que não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil, Equipe de Pronto Emprego e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. https://oaltoacre.com/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Video-2025-03-09-at-09.54.31.mp4



















