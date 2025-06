Ataque vandaliza sede da RBTrans e deixa estrutura sem energia em Rio Branco

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garantiu a continuidade dos serviços de saúde para a população, especialmente em regiões de difícil acesso. Nos dias 19 e 20 de junho, o Programa Saúde na Comunidade realizou atendimentos itinerantes em áreas rurais, totalizando mais de 440 pessoas assistidas.

Na quinta-feira (19), na Escola 25 de Julho, no Ramal do Barro Alto, foram realizados 2.852 atendimentos, incluindo 658 atendimentos odontológicos. Na sexta-feira (20), a equipe esteve na Escola Dr. Augusto Monteiro, no Ramal Catuaba, onde cerca de 180 famílias receberam atendimento, totalizando 2.948 atendimentos em um único dia.

Além disso, quatro Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) — Roney Meireles, Hidalgo de Lima, Cláudia Vitorino e Rozangela Pimentel — mantiveram o atendimento aberto durante o feriado, funcionando das 7h às 13h na quinta e sexta-feira, e das 7h às 17h no sábado (21), assegurando acesso à saúde com equipes preparadas e realizando mais de 6 mil atendimentos de saúde para a população.

Nos dias 20 e 21 de junho, a Prefeitura, em parceria com a Igreja Batista Moriá, realizou uma ação social na Baixada da Sobral, bairro João Eduardo I, com consultórios móveis, tendas e profissionais de saúde e assistência social. Foram oferecidos serviços de clínica geral, pediatria, nutrição, exames como eletrocardiograma e espirometria, vacinação, orientações em saúde, além do cadastramento para programas sociais como Bolsa Família e CadÚnico, e distribuição de alimentos. Destaque para as vans odontológicas, que atenderam 126 pessoas, totalizando 877 procedimentos de saúde bucal.

Ao todo, somando as ações itinerantes, atendimento nas Uraps abertas e a ação social na Baixada da Sobral, a Prefeitura de Rio Branco realizou mais de 12 mil atendimentos durante o feriado prolongado, reafirmando o compromisso de levar saúde com qualidade, respeito e dignidade para toda a população, independentemente do local.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância da continuidade dos serviços nos feriados, afirmando que “essas ações nos ramais, nas URAPs e em comunidades como a Baixada da Sobral demonstram o quanto estamos próximos da população, cuidando de quem mais precisa.”

O prefeito Tião Bocalom reforçou o compromisso com o cuidado humanizado: “Estamos levando saúde onde o povo está. Seja na zona urbana ou nos ramais, com equipe própria ou parcerias, nosso objetivo é garantir dignidade e acesso a serviços essenciais para todos os rio-branquenses.”

