Ataque a tiros em frente à tabacaria deixa um morto e outro ferido em Rio Branco

Talisson Baltazar, de 33 anos, foi atingido no peito e morreu no local; Vinícius Maciel sobreviveu com ferimentos após emboscada na rua Minas Gerais

Um ataque a tiros ocorrido na madrugada desta segunda-feira (23) resultou na morte de Talisson Baltazar do Nascimento, de 33 anos, e deixou ferido seu amigo, Vinícius Rodrigues Maciel, de 30 anos. O crime foi registrado em via pública, na rua Minas Gerais, bairro Dom Giocondo, em frente à Tabacaria Amazon Hookah, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas estavam acompanhadas de amigos em um bar nas imediações da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecido como Bar da Orla, onde houve um desentendimento com outros frequentadores. Após deixarem o local e seguirem até a tabacaria, foram seguidos por dois homens em uma motocicleta.

No momento em que o grupo chegou à frente da Amazon Hookah, o garupa da moto sacou uma arma de fogo e disparou cerca de dez vezes contra Talisson e Vinícius. Talisson foi atingido no peito e morreu no local. Vinícius foi baleado na nádega e sofreu um ferimento de raspão no braço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma equipe de suporte avançado esteve no local, mas apenas pôde constatar o óbito de Talisson. Vinícius foi socorrido, estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar isolou a cena do crime para o trabalho da perícia, que encontrou dez cápsulas de pistola. Em seguida, os policiais colheram informações com testemunhas e realizaram buscas na região, mas os suspeitos ainda não foram localizados.

O caso está sendo investigado, inicialmente, pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser transferido à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para continuidade das apurações. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários