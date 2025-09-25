Cotidiano
Ataque a tiros em escola no Ceará deixa 2 alunos mortos e 3 feridos
Um ataque a tiros a uma escola em Sobral, no interior do Ceará, deixou dois alunos mortos e três feridos, informou nesta quinta-feira (25) o governo do Ceará. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado afirmou que os tiros foram disparados da calçada do lado de fora da unidade de ensino. A nota diz ainda que todos os esforços estão sendo feitos para capturar os envolvidos. Os três feridos foram levados a hospitais, e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.
“Os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola atingindo as vítimas no estacionamento da instituição. Na ocorrência, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas”, disse a secretaria.
“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato que está em andamento”, acrescentou a pasta, afirmando ainda que o policiamento ostensivo foi reforçado na cidade.
Diretoria do Atlético entra com mandado de garantia e tenta liberar Rikelmo e Franklin
A diretoria do Atlético entrou com um mandado de garantia nessa quarta, 24, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) para o goleiro Rikelmo e o zagueiro Franklin. Os dois atletas se envolveram em uma confusão após a partida contra o Santa Cruz no último sábado, 20, na Arena da Floresta, no primeiro confronto das semifinais e foram expulsos pelo árbitro Josué França.
Presidente vai decidir
O presidente do TJD, Marco Antônio Mourão, recebeu o mandado de garantia do Atlético e deve decidir, no máximo, até sexta, dia 26, se os dois jogadores poderão atuar ou não no sábado, 27, contra o Santa Cruz na partida de volta. O confronto vai decidir uma vaga para final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso para a primeira divisão em 2026.
Galvez e COPMBM goleiam no Campeonato Estadual
Galvez e COPMBM golearam nos duelos desta quarta, 24, no CT do Cupuaçu, em confrontos pelo grupo 4 do Campeonato Estadual Sub-15.
O COPMBM bateu a Escolinha do Lelão por 5 a 0 e o Galvez “atropelou” o Joia de Cristo por 12 a 1.
O Galvez lidera a chave com 6 pontos e o COPMBM assumiu a 3ª colocação somando os primeiros três pontos.
Rodada dupla
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quinta, 25, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 3. Meninos de Ouro e Xavier disputam a primeira partida e no segundo confronto o Santa Cruz joga contra o Estrelinha.
Vasco bate o Rio Branco e volta a sonhar com classificação para as quartas
O Vasco bateu o Rio Branco por 2 a 1 nesta quarta, 24, no Florestinha, chegou aos 10 pontos e assumiu a 6ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. O Estrelão ocupa a quinta posição com 13.
Líder e vice-líder
O Santa Cruz, líder, enfrenta o Sena Madureira, nesta quinta, 25, no Florestinha, em mais um confronto da fase de classificação do Estadual Sub-15.
