Por iG/saúde

A farmacêutica AstraZeneca afirmou, nesta terça-feira (26), que, por ora, não tem condições de vender doses de seu imunizante contra a Covid-19 para o setor privado.

“No momento, todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, incluindo da Covax Facility (consórcio coordenado pela Organização Mundial da Saúde), não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado”, disse a farmacêutica.

Continua após a publicidade

A vacina desenvolvida por eles, em parceria com a Universidade de Oxford, tem autorização para uso emergencial no Brasil. O governo federal fez um acordo para obter 100 milhões de doses do imunizante. As doses para o setor privado não estão nesse acordo.

Nesta terça (26), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o governo federal assinou uma carta de intenções favorável à compra de 33 milhões de doses da vacina da AstraZeneca por empresas do Brasil.

Comentários