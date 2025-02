Associação Nacional da Advocacia Criminal institui seu conselho no Acre

Chegou ao Acre, neste mês de fevereiro, a Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim). A entidade anunciou oficialmente a expansão para o Acre, com Helcínkia Albuquerque, na presidência, Vanessa Paes na vice-presidência e Marcos Venicius Nunes na secretária-geral, a entidade tem o propósito de qualificar e promover mais segurança, respaldo e valorização para a classe.

A Anacrim atua diretamente na defesa das prerrogativas dos advogados criminalistas, na promoção de capacitação profissional e na construção de um ambiente tanto justo quanto estruturado para o exercício da profissão.

A ampliação foi celebrada pelo presidente nacional, James Walker, que destacou o apoio irrestrito da entidade à nova liderança. Agora, a Anacrim está presente em 20 estados, e no Distrito Federal.

“Os colegas chegam com imensa disposição para trabalhar pela advocacia criminal, promovendo a integração com colegas de todo o Brasil. Eles terão o incondicional apoio da nacional para lutarem pela união, valorização e defesa da nossa classe”, destacou.

Além do currículo profissional, a escolha e convite feitos à Dra. Helcinkia Albuquerque levou em conta que a mesma é ex-presidente da comissão de direito processual penal do Conselho Federal, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça, e atualmente coordenadora do Curso de Direito da Estácio Unimeta.

A presidente também deseja enfrentar e combater os desafios constantes dos advogados da área, questões relacionadas às prerrogativas dos profissionais e até o reconhecimento de seu papel essencial no sistema de Justiça.

“Para isso contamos como vice-presidente com a Dra Vanessa Paes que teve atuação destacada como presidente da comissão de prerrogativas, membro da comissão nacional de prerrogativas do Conselho Federal e ainda foi presidente do fórum de presidentes de comissões de prerrogativas do Brasil, com isso a Anacrim surgirá como uma voz ativa e muito atenta em garantir que os criminalistas atuem com segurança, respaldo e reconhecimento, elevando o nível da atuação dos mesmos no estado”, disse Albuquerque.

A associação afirma que uma das formas de promover a valorização da advocacia criminal é aumentar a qualificação técnica dos advogados. Para isso, uma série de workshops e palestras serão disponibilizadas para os associados, já a partir dos próximos meses.

Por fim a nova diretoria conclama todos os advogados criminalistas que atuam no Estado do Acre para se associarem.

O procedimento, por gentileza, para efetivação na associação é o seguinte:

Pagar a anuidade de R$ 140,00 (jovem advogado) ou R$ 280,00 (advogado com mais de 5 anos), pode ser por boleto, pix, cartão, através do site:

https://anacrim.adv.br/associe-se/

Em seguida enviar o comprovante e todos os dados para os e-mails:

[email protected] e [email protected]

Dados: Nome completo; Número de celular com DDD; Endereço completo, incluindo o CEP; Número da OAB indicando o estado; Comprovante do pagamento da anuidade.

Em 72h úteis enviamos seu certificado (*se todos os dados e documentos forem efetivamente encaminhados).

Pelo WhatsApp (21) 99733-5433 solicite sua inclusão nos grupos de relacionamento nacional, pelo WhatsApp (68) 99927-6800 solicite sua inclusão no grupo local e faça networking com centenas de advogados criminalistas de todo o Brasil!

