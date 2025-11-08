Conecte-se conosco

Associação da Resex de Epitaciolândia recebe veículos da Prefeitura com apoio de Márcio Bittar

Publicado

10 minutos atrás

em

Prefeitura de Epitaciolândia e Senador Márcio Bittar entregou veículos à AMOPRELANDIA e anunciam novos investimentos para o município

Na manhã deste sábado, (08), o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, realizou a entrega de três veículos à Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes (AMOPRELANDIA). A ação representa mais um importante investimento na infraestrutura e na valorização das comunidades da zona rural de Epitaciolândia.

Foram entregues duas motocicletas Honda Bros 160 e uma caminhonete Mitsubishi Triton, adquiridas por meio de emendas parlamentares do Senador Márcio Bittar, que esteve presente na solenidade. O ato contou ainda com a presença dos vereadores José Henrique, Jezo, Girlene da Saúde, Eliade Silva, além do presidente da AMOPRELANDIA, José Maria (Açúcar), o vice-presidente Sr. Silva, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, secretários municipais, assessores e população em geral.

Durante a cerimônia, o vice-presidente da AMOPRELANDIA, Sr. Silva, agradeceu ao prefeito Sérgio Lopes e ao senador Márcio Bittar pelo apoio e compromisso com os moradores da Reserva Chico Mendes.

O presidente da associação, José Maria (Açúcar), destacou a importância da parceria e reconheceu o empenho do senador e do prefeito em garantir melhores condições de trabalho e dignidade para as famílias da região.

Os vereadores presentes também enalteceram o trabalho conjunto entre o Executivo Municipal e o Senado, ressaltando o compromisso de ambos com o desenvolvimento de Epitaciolândia e com a melhoria da vida das comunidades extrativistas.

Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita enfatizou que o senador Márcio Bittar tem sido um grande parceiro de Epitaciolândia:

“Hoje o senador traz uma caminhonete e duas motos, mas ele já trouxe muito mais para o município e continuará trazendo. É justo que Epitaciolândia reconheça aqueles que realmente fazem pelo nosso povo. O senador Márcio Bittar é, sem dúvida, o maior articulador político do Acre, e sua atuação tem sido marcada por investimentos que chegam de fato à população.”

O Senador Márcio Bittar, por sua vez, aproveitou o momento para anunciar a destinação de uma emenda de bancada para a construção da segunda ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da região do Alto Acre.

“Essa é uma obra fundamental para acabar com a dependência de uma única ponte e garantir mais mobilidade e dignidade para quem vive e trabalha aqui. Com o apoio da bancada federal, os recursos estão assegurados e a obra será concluída”, afirmou o senador.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o senador pelo constante apoio ao município e destacou que os investimentos vão muito além dos veículos entregues:

“O senador Márcio Bittar tem sido um verdadeiro defensor da Amazônia e do homem amazônico. Com sua ajuda, conseguimos autorizar a construção da Escola José Joaquim Meireles dentro da reserva, além de outros investimentos que transformam a vida das famílias rurais. Ele é, sem dúvida, o senador que mais destinou recursos para o Acre mais de um bilhão em emendas e tem olhado com carinho especial para Epitaciolândia.”

Durante seu discurso, o prefeito também reforçou a importância de novas obras que estão em andamento, como a recuperação da Rua Fontenele de Castro e do Bairro Satél, que somam mais de R$ 4 milhões em investimentos, e o projeto de construção de casas populares, no valor de R$ 5 milhões, também oriundo de emenda do senador.

O evento foi marcado por reconhecimento, emoção e sentimento de gratidão entre os moradores da Reserva Chico Mendes, que agora contam com mais estrutura para fortalecer suas atividades e melhorar as condições de vida das famílias extrativistas.

“Hoje celebramos não apenas a entrega de veículos, mas o fortalecimento de uma parceria que tem gerado resultados concretos. Epitaciolândia segue avançando com trabalho, união e compromisso com o povo”, concluiu o prefeito Sérgio Lopes.

Prefeito Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta

Publicado

2 minutos atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou neste sábado(08) a grande final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, localizada no Seringal Icuriã, região da Divisão. O evento contou com a presença do prefeito Jerry Correia, moradores de diversas comunidades vizinhas, além de atletas, famílias e comerciantes locais que aproveitaram a movimentação para vender seus produtos.

A iniciativa faz parte do projeto de incentivo ao esporte promovido pela gestão municipal, que vem investindo tanto na zona rural quanto na zona urbana, contemplando também as comunidades indígenas. O objetivo é fortalecer a prática esportiva, promover integração entre as comunidades e gerar oportunidades de renda.

A festa foi marcada por animação, jogos disputados. A comunidade fez questão de participar e apoiar seus times, mostrando o quanto o esporte tem força e representatividade no meio rural.

Para o prefeito Jerry Correia, o esporte é também um importante instrumento social e econômico.

“Fico muito feliz em ver a comunidade reunida, prestigiando o esporte, movimentando a economia local e gerando emprego e renda. Esse é o nosso papel: estar presente e apoiar iniciativas que fortalecem a vida das pessoas, seja na zona urbana, rural ou indígena.”, destacou o prefeito.

A competição rural é mais uma ação da Prefeitura de Assis Brasil que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento comunitário e com o lazer aliado à qualidade de vida dos cidadãos.

Dois acidentes no mesmo trecho de Brasiléia deixam motociclistas feridos

Publicado

20 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Primeiro acidente foi registrado em vídeo o momento do choque entre a moto e carro Fiat.

Ocorrências foram registradas no cruzamento que liga as avenidas Manoel Marinho Montes e Rui Lino

Dois acidentes envolvendo motocicletas e carros foram registrados quase simultaneamente na noite desta sexta-feira (8), em Brasiléia, deixando os condutores das motos com ferimentos. As ocorrências aconteceram por volta das 23h, em um trecho que liga duas das principais avenidas da cidade — Manoel Marinho Montes e Rui Lino — área com histórico de colisões e que dá acesso à BR-317.

Segundo informações, o condutor da moto Honda ficou bastante ferido e pode ser transferido pra Capital.

O primeiro sinistro foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um Fiat Uno branco trafega pela Avenida Manoel Marinho Montes e sinaliza para acessar a Avenida Rui Lino, respeitando a via preferencial. No momento da conversão, uma motocicleta modelo Honda/Fan surge, invade a preferencial e colide com a parte dianteira do veículo. O impacto arremessou o motociclista, que caiu violentamente sobre o meio-fio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.

Segundo acidente envolveu uma caminhonete e uma moto Kingo boliviana.

Minutos depois, um segundo acidente ocorreu praticamente no mesmo ponto. Uma caminhonete Fiat, de cor preta, tentava acessar a Rua Valdemir Lopes quando outra motocicleta modelo Kingo colidiu frontalmente com o veículo ao sair da Avenida Rui Lino em direção à Manoel Marinho Montes, sentido parte alta da cidade.

Os motociclistas e os condutores dos carros não tiveram as identidades divulgadas. Informações preliminares apontam que uma das vítimas sofreu ferimentos graves, e a equipe médica avalia a necessidade de transferência urgente para Rio Branco.

Os dois casos estão sob análise das autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde atualizado dos feridos não havia sido confirmado.

Veja vídeo do primeiros acidente entre moto e carro modelo Fiat de cor Branca abaixo.

SEGUNDO ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHONETE FIAT E MOTO MODELO KINGO BOLIVIANA.

Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday

Publicado

22 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.

Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.

Agentes fiscais do Procon intensificam as fiscalizações nas cidades do Alto Acre. Foto: Tamires Moreira/Procon

As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.

“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.

Chefe do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, acompanha os trabalhos de fiscalização nas farmácias de Brasileia e Epitaciolândia. Foto: Tamires Moreira/Procon

A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.

Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.

Agentes fiscais atuam nas vistorias tendo como base as leis contidas no Código de Defesa do Consumidor. Foto: Tamires Moreira/Procon

“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.

Canais de comunicação

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.

Consumidores que residem em Brasileia podem ser atendidos presencialmente na OCA do município. Foto: Ludymila Maia/Secom

Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].

