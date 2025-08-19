Associação Brasileira de Odontologia empossa nova diretoria no Acre

Cerimônia será realizada nesta quarta-feira (20) no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco

A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Acre (ABO/AC) dará posse à sua nova diretoria nesta quarta-feira (20), às 17h, em solenidade marcada para o auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.

O cirurgião-dentista Bruno Fernando dos Santos assume a presidência da entidade para o biênio 2025/2026, substituindo Wânia Patrícia Tojal. A ABO é uma instituição sem fins lucrativos que atua na defesa da classe odontológica e na promoção da saúde bucal da população brasileira, além de fomentar a valorização do cirurgião-dentista no Brasil e no exterior.

Composição da nova diretoria

DIRETORIA

Presidente: Bruno Fernando dos Santos

Vice-Presidente: Antônio Arlen da Silva Freira

1º Secretária: Wânia Patrícia Tojal da Silva

2ª Secretária: Natércia Rocha de Oliveira

Diretoria do Depto. Financeiro: Railda dos S. Alexandre Oliveira

Diretoria do Depto. Científico-Cultural: Paulo Roberto Pires de Souza

Diretoria do Depto. Social: Uena Diegine da Silva Alves

CONSELHO DELIBERATIVO

Wellyton Melo de Souza

Maria do Carmo Moreira Miranda

Christiane Lopes de Souza

Aline Sena de Oliveira

Jossandra Prado Lopes da Silva

Amanda de Andrade Silva

Carla Bento Nelem Colturato

A nova gestão terá como missão fortalecer a categoria odontológica no estado, ampliar ações de educação em saúde bucal e representar os profissionais acreanos em nível nacional.

