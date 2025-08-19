Cotidiano
Associação Brasileira de Odontologia empossa nova diretoria no Acre
Cerimônia será realizada nesta quarta-feira (20) no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco
A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Acre (ABO/AC) dará posse à sua nova diretoria nesta quarta-feira (20), às 17h, em solenidade marcada para o auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.
O cirurgião-dentista Bruno Fernando dos Santos assume a presidência da entidade para o biênio 2025/2026, substituindo Wânia Patrícia Tojal. A ABO é uma instituição sem fins lucrativos que atua na defesa da classe odontológica e na promoção da saúde bucal da população brasileira, além de fomentar a valorização do cirurgião-dentista no Brasil e no exterior.
Composição da nova diretoria
DIRETORIA
- Presidente: Bruno Fernando dos Santos
- Vice-Presidente: Antônio Arlen da Silva Freira
- 1º Secretária: Wânia Patrícia Tojal da Silva
- 2ª Secretária: Natércia Rocha de Oliveira
- Diretoria do Depto. Financeiro: Railda dos S. Alexandre Oliveira
- Diretoria do Depto. Científico-Cultural: Paulo Roberto Pires de Souza
- Diretoria do Depto. Social: Uena Diegine da Silva Alves
CONSELHO DELIBERATIVO
- Wellyton Melo de Souza
- Maria do Carmo Moreira Miranda
- Christiane Lopes de Souza
- Aline Sena de Oliveira
- Jossandra Prado Lopes da Silva
- Amanda de Andrade Silva
- Carla Bento Nelem Colturato
A nova gestão terá como missão fortalecer a categoria odontológica no estado, ampliar ações de educação em saúde bucal e representar os profissionais acreanos em nível nacional.
Cotidiano
Polícia Civil leva conscientização sobre violência doméstica a passageiros de ônibus em rodoviária de Rio Branco
Palestras da Operação Shamar e campanha Agosto Lilás abordaram tipos de violência, medidas protetivas e canais de denúncia dentro dos veículos; ação foi convidada pela PRF
Como parte das ações da campanha Agosto Lilás e da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou nesta terça-feira, dia 19, uma série de palestras educativas para passageiros e funcionários de empresas de transporte na Rodoviária Internacional de Rio Branco. A iniciativa, conduzida pela delegada Michelle Boscaro, foi realizada a convite da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou informações sobre violência doméstica diretamente dentro dos ônibus.
Durante as abordagens, a equipe explicou os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, detalhou como funcionam as medidas protetivas de urgência e orientou sobre os canais de denúncia, como os números 180 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar). A ação buscou ampliar o acesso da população aos mecanismos de proteção às mulheres.
“A violência contra a mulher não acontece apenas dentro de casa, mas também em ambientes de trabalho ou em locais de grande circulação, como ônibus interestaduais”, alertou a delegada Michelle Boscaro. “Nosso objetivo é conscientizar e estimular as denúncias, garantindo que as vítimas saibam que não estão sozinhas”.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, reforçou que a iniciativa integra um esforço nacional de combate à violência de gênero. “Temos intensificado nossas ações para garantir acolhimento às vítimas, cumprir medidas protetivas e, sobretudo, levar informação à sociedade, pois a conscientização é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção desse tipo de crime”, destacou.
Cotidiano
Congresso instala CPMI do INSS sem representação do Acre entre seus membros titulares
Comissão mista de inquérito para investigar fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social será presidida pelo senador Omar Aziz (AM) e relatada pelo deputado Ricardo Ayres (TO)
O Congresso Nacional instala na próxima quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar fraudes e irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social.
A composição do colegiado, no entanto, não inclui nenhum parlamentar do Acre entre seus titulares ou suplentes, deixando o estado sem representação direta nos trabalhos que podem resultar em mudanças significativas no sistema previdenciário.
A comissão será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e terá como relator o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Entre os nomes de destaque confirmados estão senadores como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de deputados como Marcel van Hattem (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO).
A ausência de representantes acreanos na CPMI preocupa entidades de aposentados do estado, que ficarão sem uma voz direta nas investigações sobre fraudes e nos debates sobre possíveis melhorias no atendimento e nas regras do INSS. O órgão é fundamental para milhares de acreanos que dependem de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.
A comissão tem previsão de funcionar por 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e deverá apurar denúncias de desvios, fraudes em benefícios e irregularidades na gestão do instituto, com poder de convocar autoridades e quebrar sigilos bancário e fiscal.
Cotidiano
PRD e Solidariedade acertam federação partidária e definem apoio a Mailza Assis e Gladson Cameli no Acre
Acordo nacional entre as siglas garante chapa única no estado para governo e senado em 2026; diretórios acreanos impõem condição para apoio a eventual segundo senador
As executivas nacionais e estaduais do PRD (Partido Renovação Democrática) e do Solidariedade concluíram na semana passada, em São Paulo, as articulações para a criação de uma federação partidária entre as duas siglas. A aliança, que deverá ser mantida por pelo menos quatro anos, já define seu eixo político no Acre: apoio à vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) para o governo do estado e ao governador Gladson Cameli (PP) para o senado federal em 2026.
A condição para eventual apoio a um segundo candidato ao senado foi estabelecida de forma categórica pelos líderes estaduais. “Para que apoiemos um segundo nome ao Senado, este candidato terá que estar apoiando Mailza Assis para o Governo e Gladson Cameli para o Senado. Sem isso, não há conversa”, afirmou Pedro Valério, presidente regional do PRD, que participou do encontro ao lado do presidente regional do Solidariedade, deputado estadual Afonso Fernandes.
A estrutura de comando da federação no Acre ainda será definida. De acordo com o acordado nacionalmente, a presidência estadual caberia a um deputado federal, mas como nenhuma das siglas possui representante na Câmara Federal, a decisão ficará entre Valério e Fernandes. “Está tudo caminhando de forma convergente. Eu e o deputado Afonso Fernandes somos aliados de muitos anos”, assegurou Valério.
A federação nasce com expressiva bancada nacional de deputados federais, fortalecendo a base de apoio ao governo no Congresso e criando uma nova força política para as eleições de 2026.
