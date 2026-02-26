Acre
Assistência Social fortalece cuidado com servidores e amplia ações de saúde do trabalhador por meio do Nast
Cuidar de quem está na linha de frente das políticas públicas tem sido uma das prioridades do governo do Acre. Por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast) vem transformando a rotina dos servidores com ações de prevenção, acolhimento e acompanhamento contínuo da saúde, garantindo mais qualidade de vida, bem-estar e valorização no ambiente de trabalho. A iniciativa já alcançou milhares de trabalhadores entre 2023 e 2025, com vacinação, exames, atendimentos clínicos e atividades voltadas à saúde física e mental.
As atividades seguem as diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e incluem vacinação, testes rápidos, consultas médicas e de enfermagem, exames laboratoriais, aferição de pressão arterial e glicemia, além de ações voltadas à saúde mental e qualidade de vida no ambiente laboral.
A vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, afirmou que cuidar de quem cuida da população é uma das prioridades da secretaria. Ela reforçou que o trabalho de acolhimento voltado aos servidores da SEASDH demonstra o compromisso da gestão com a valorização do trabalhador, garantindo que ele tenha acesso à orientação, atendimento e acompanhamento necessário para preservar a saúde física e emocional.
“Enquanto secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, entendo que a política pública começa dentro de casa. Quando oferecemos um ambiente de trabalho mais humano, com escuta qualificada e suporte profissional, fortalecemos nossa equipe e promovemos mais dignidade no serviço público. Servidores bem assistidos, motivados e saudáveis conseguem desenvolver suas atividades com mais qualidade, sensibilidade e eficiência. Isso reflete diretamente no atendimento à população que mais precisa das nossas políticas sociais”, complementou Mailza.
De acordo com dados do núcleo, somente em 2024 foram realizados 6.883 atendimentos, com destaque para consultas médicas, acompanhamento de doenças crônicas, encaminhamentos para especialistas e campanhas temáticas como Julho Amarelo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, que reforçaram a prevenção de hepatites virais, valorização da saúde mental e o diagnóstico precoce de câncer de mama e próstata.
A servidora da SEASDH, Nilcéia Santos, relatou que se sentiu mal e apresentou alteração na pressão e, por isso, iniciou um monitoramento. Como já havia realizado alguns exames meses antes, levou os resultados para avaliação médica no Nast. Segundo ela, foi prontamente atendida no local, onde teve todo acolhimento necessário.
“Quero destacar a importância desse acolhimento aqui na secretaria, que acompanha os servidores quando estamos passando por situações como pressão alta, diabetes e outras questões de saúde. Isso ajuda a prevenir doenças. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue parar para ir ao médico, mas aqui eu fui acolhida, atendida, medicada e já encaminhada para um acompanhamento mais específico. Isso é de grande valia, porque acaba ajudando a gente a não deixar a nossa saúde de lado”, afirmou.
Em 2025, o Nast ampliou parcerias institucionais e estruturou um calendário fixo de ações mensais. Entre os resultados, mais de 3.200 atendimentos foram registrados até julho e cerca de 70% dos servidores da SEASDH foram imunizados em campanhas realizadas em parceria com o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). As ações incluíram ainda atividades do Janeiro Branco, com foco na saúde mental, atendimento durante a Expoacre, campanhas de prevenção ao diabetes e iniciativas de segurança e saúde no trabalho.
Além do atendimento clínico, o núcleo também promoveu rodas de conversa, atividades físicas, orientações nutricionais e ações de bem-estar, contribuindo para ambientes laborais mais saudáveis e produtivos.
Sobre o Nast
A coordenadora do Nast, Josiana Bezerra, explicou que o núcleo tem como objetivo oferecer assistência e acolhimento aos servidores, com encaminhamento para a rede de atendimento, quando necessário, além de promover ações relacionadas às datas comemorativas de saúde do trabalhador. Segundo ela, os atendimentos também ocorrem por meio de parcerias, como a realizada com uma cardiologista, considerando a grande demanda de servidores com quadros de obesidade e hipertensão.
“As ações são planejadas mensalmente. Em fevereiro, a iniciativa foi voltada para a parte de cardiologia e, para março, já estão previstas atividades como a atualização da carteira vacinal, sempre com foco na promoção da saúde do trabalhador. Temos atendimentos diários, consultas médicas semanais, acompanhamento de enfermagem e atendimento psicológico, este último implantado recentemente”, enfatizou.
O acolhimento é realizado em uma sala de ambiência, onde são identificadas as principais necessidades do servidor para o devido encaminhamento. A meta é ampliar as parcerias até formar uma equipe multidisciplinar. Os resultados apontam que as ações do núcleo contribuíram para a atualização vacinal dos trabalhadores, identificação precoce de casos de hipertensão e diabetes, ampliação dos encaminhamentos especializados e fortalecimento da cultura de prevenção dentro da administração pública estadual.
Com a consolidação do Nst como espaço permanente de promoção da saúde, a SEASDH reforça o compromisso com a proteção social e a valorização dos servidores, reconhecendo o trabalhador como sujeito de direitos e peça fundamental para a qualidade dos serviços públicos prestados à população acreana.
The post Assistência Social fortalece cuidado com servidores e amplia ações de saúde do trabalhador por meio do Nast appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco segue com operação inverno de limpeza nos bairros da capital
Mesmo com a intensificação das chuvas do inverno amazônico, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, mantém diversas frentes de serviços de limpeza em todas as regionais da capital. A ação contempla, além das vias estruturantes, a manutenção de parques, praças e a limpeza de córregos, com o objetivo de evitar o entupimento de bueiros e minimizar os impactos provocados pelo período chuvoso.
Na Estrada do Calafate, uma das frentes de trabalho segue com serviços de roçagem, retirada de entulhos e desobstrução de dispositivos de drenagem. O encarregado da equipe, Lucenildo Oliveira, destaca que a determinação da gestão municipal é manter a cidade limpa, organizada e preparada para enfrentar o inverno.
“Estamos atuando nas vias estruturantes, nos bairros, parques e praças. O objetivo é manter a cidade limpa e reduzir os problemas causados pelas chuvas”, afirmou.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, mais de 20 equipes trabalham diariamente de forma simultânea em diferentes pontos da capital. Os serviços alcançam localidades como Baixada da Sobral, Recanto dos Buritis, Esperança e demais bairros, garantindo a continuidade da limpeza urbana mesmo durante o período chuvoso.
A operação inverno reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a manutenção da cidade, a prevenção de alagamentos e a promoção de mais qualidade de vida para a população.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco segue com operação inverno de limpeza nos bairros da capital first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Comentários
Acre
Prefeito Jerry participa de reunião na Secretaria de Estado de Planejamento para tratar de incentivo à suinocultura em Assis Brasil
Nesta quinta-feira, em Rio Branco, o prefeito Jerry cumpriu agenda institucional na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), onde foi recebido pelo secretário Ricardo Brandão para tratar do projeto de incentivo à suinocultura no município de Assis Brasil.
Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer a produção local, criar oportunidades para os produtores rurais e fomentar a geração de emprego e renda no município. Na ocasião, também foi realizada uma conversa por telefone com um dos sócios da empresa Dom Porquito, referência no setor, para alinhar um encontro em Assis Brasil e avançar nas tratativas sobre o projeto.
A iniciativa tem como objetivo reunir, já na próxima semana, produtores interessados para que possam conhecer de perto o funcionamento do projeto, entender o modelo de produção e avaliar as possibilidades de adesão.
O prefeito Jerry destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. “Estamos trabalhando para criar novas oportunidades para nossos produtores e fortalecer a economia local. A suinocultura pode se tornar uma importante alternativa de renda para as famílias de Assis Brasil”, ressaltou.
A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em buscar parcerias e investimentos que promovam crescimento sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco promove ação de vacinação contra meningite neste sábado (28)
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28), uma ação especial de vacinação contra a meningite. A iniciativa integra as estratégias preventivas do município com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de ocorrência da doença. Durante a mobilização, também será ofertada a vacina contra a influenza.
A ação contará com atendimento em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, a vacinação ocorrerá das 14h às 22h, ampliando o acesso para a população que não consegue se vacinar durante o horário comercial. Além disso, quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) estarão em funcionamento no sábado, com atendimento das 7h às 17h.
Participam da mobilização as seguintes unidades:
URAP Francisco Roney Meireles (Adalberto Sena);
URAP Augusto Hidalgo de Lima (Palheiral);
URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino (Taquari);
URAP Rozangela Pimentel (Calafate).
Nos locais, serão disponibilizadas vacinas destinadas a crianças de 3, 5 e 12 meses, bem como a adolescentes de 11 a 19 anos, conforme as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. A imunização também estará disponível para pais e responsáveis que acompanharem crianças e adolescentes durante a ação.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços de imunização e reforçar a importância da prevenção.
“Estamos ampliando os horários e levando a vacinação para locais de grande circulação, como o shopping, para garantir que mais pessoas tenham acesso às vacinas. A meningite é uma doença grave, mas pode ser prevenida, e nosso objetivo é proteger principalmente crianças e adolescentes”, destacou o gestor.
A meningite é uma doença séria, com potencial de evolução rápida e risco de sequelas, mas pode ser prevenida por meio da vacinação. A mobilização reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção, considerada uma das medidas mais eficazes de proteção individual e coletiva.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal e, quando disponível, a carteira de vacinação. A orientação é que a população mantenha a caderneta atualizada e aproveite a ação para fortalecer a proteção contra doenças imunopreveníveis.
<p>The post Prefeitura de Rio Branco promove ação de vacinação contra meningite neste sábado (28) first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Você precisa fazer login para comentar.