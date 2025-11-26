Conecte-se conosco

Acre

Assis Brasil vive dia histórico com a liberação do primeiro crédito rural indígena do Acre

Publicado

1 hora atrás

em

Nesta terça-feira(25), no Banco do Brasil, o prefeito Jerry Correia participou de um momento histórico para Assis Brasil e para todo o Acre: a liberação do primeiro crédito rural indígena do estado, destinado ao indígena Sabá, liderança da Aldeia Alves Rodrigues.

O ato representa um marco no fortalecimento da autonomia produtiva das comunidades indígenas e no avanço das políticas de desenvolvimento sustentável dentro do município.

Estiveram presentes no momento da assinatura e liberação do crédito o gerente da SEAGRI, Wilke, o representante da EMATER, Marquinhos, além da equipe da empresa Proatec, responsável pela elaboração e gestão do projeto que permitiu que o crédito fosse aprovado. Representantes do Banco do Brasil também acompanharam o ato, incluindo o gerente local, Rafael.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância desse avanço para o município:

“Esse é o caminho. O desenvolvimento está chegando em todo o nosso município, inclusive nas terras indígenas. É uma conquista que mostra que nossas políticas de incentivo à produção têm alcançado todos os povos e todas as áreas de Assis Brasil.”

A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural, a inclusão produtiva e o fortalecimento das comunidades tradicionais, garantindo mais oportunidades, dignidade e autonomia para todas as famílias do município.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Acre regulamenta critérios para certificação com base no Encceja 2025

Publicado

32 minutos atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) publicou, na edição desta quarta-feira, 26, a Portaria nº 2.728/2025, que estabelece as competências, critérios e procedimentos para emissão de certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio e de declarações parciais de proficiência com base no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025.

A medida segue as diretrizes do Edital nº 15/2025 do Inep, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e da Portaria nº 458/2020, que regulamenta o Encceja em âmbito nacional.

Emissão de certificados será responsabilidade das escolas da rede estadual

De acordo com a portaria, a emissão de Histórico Escolar, Certificado de Conclusão e Declaração Parcial de Proficiência será de responsabilidade das Unidades Escolares Certificadoras da Rede Pública Estadual, listadas no Anexo I do documento.

Essas unidades ficam autorizadas a certificar candidatos que alcancem o desempenho necessário no Encceja 2025 para conclusão do Ensino Fundamental ou Médio.

Requisitos para certificação

O interessado deverá atender aos seguintes critérios:

Para o Ensino Fundamental:

Ter 15 anos completos até o dia da prova.

Obter mínimo de 100 pontos em cada área de conhecimento.

Alcançar nota igual ou superior a 5 na redação.

Para o Ensino Médio:

Ter 18 anos completos na data do exame.

Pontuação mínima de 100 pontos em cada área avaliada.

Nota mínima de 5 pontos na redação.

A portaria também detalha as áreas de conhecimento e componentes curriculares exigidos para cada nível de ensino, conforme a matriz do Encceja.

O texto autoriza o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), em Rio Branco, e a Escola Hugo Carneiro, em Cruzeiro do Sul, a realizarem Exames Especiais de Certificação, destinados aos candidatos que não atingirem a nota mínima em determinadas áreas — com exceção da redação.

Além disso, o candidato poderá aproveitar resultados de edições anteriores do Encceja, a partir de 2010, bem como estudos formais já realizados, para completar sua certificação, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

Alunos reprovados também podem ser beneficiados

Segundo a portaria, alunos que estejam reprovados ou com pendências no Ensino Fundamental ou Médio poderão utilizar o Encceja para regularizar sua situação escolar, desde que cumpram os requisitos legais e a idade mínima exigida. A regra segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução CEE/AC nº 353/2023.

A Portaria nº 2.728/2025 também aprova, em anexo, os modelos de declaração parcial de proficiência e certificado de conclusão, que serão utilizados pelas escolas autorizadas.

Comentários

Continue lendo

Acre

TCE do Acre prorroga prazo para envio das remessas do 5º bimestre

Publicado

36 minutos atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale

O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) publicou, nesta terça-feira (25), a Portaria Normativa nº 85/2025, que prorroga até o próximo dia 26 de dezembro o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre deste ano.

A medida altera a data originalmente prevista na Resolução nº 87, de 28 de novembro de 2013, e tem como *objetivo assegurar que os gestores públicos tenham tempo adequado para concluir o envio das informações*, garantindo a regularidade dos registros junto à Corte de Contas.

A portaria é assinada pela presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, com fundamento nas atribuições previstas na Lei Complementar nº 38/1993, no Regimento Interno do Tribunal e na Instrução Normativa nº 26/2023.

O que diz a Portaria Normativa nº 85/2025

• Fica prorrogado para 26 de dezembro de 2025 o prazo de envio das remessas contábeis, financeiras e patrimoniais referentes ao 5º bimestre.

• A alteração atende ao art. 2º, §1º, da Resolução nº 87/2013.

• A portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O TCE-AC reforça a importância de que pessoas, instituições ou entidades estaduais e municipais que prestam contas à instituição observem atentamente o novo prazo, evitando inconsistências ou atrasos que possam comprometer o acompanhamento das contas públicas e o cumprimento das normas de transparência e responsabilidade fiscal.

Comentários

Continue lendo

Acre

Vereadora Izabelle Araújo solicita vistoria na Ponte Wilson Pinheiro, e Deracre garante ações de prevenção

Publicado

5 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

A vereadora Izabelle Araújo levou à tribuna da Câmara Municipal uma preocupação envolvendo a Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasiléia à cidade boliviana de Cobija. A parlamentar solicitou uma vistoria técnica do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) após identificar sinais de erosão na cabeceira da ponte, o que poderia representar riscos à segurança de quem utiliza a via diariamente.

Atendendo prontamente ao requerimento, o Deracre enviou ao local uma equipe formada pelo diretor Júlio Martins e pelo engenheiro civil Johnatan Lisboa. Durante a inspeção, foi confirmada a presença de erosão no solo da cabeceira, porém, segundo o relatório técnico, a estrutura principal da ponte permanece estável, sem qualquer indício de comprometimento.

Apesar da segurança estrutural estar garantida, a equipe do Deracre enfatizou a necessidade de ações preventivas. O órgão se colocou à disposição para realizar os serviços de contenção e reparo da área afetada, a fim de evitar que a erosão avance e cause danos futuros.

A vereadora Izabelle Araújo agradeceu a resposta rápida ao seu requerimento e reforçou a importância da manutenção constante do local, que é uma das principais portas de acesso entre o Brasil e a Bolívia. “Estamos acompanhando de perto e aguardando que o Deracre realize os serviços necessários, garantindo a segurança de todos”, destacou.

A Ponte Wilson Pinheiro é utilizada diariamente por moradores, estudantes, trabalhadores e comerciantes, sendo fundamental para o fluxo entre as duas cidades. A expectativa é de que as ações preventivas sejam iniciadas em breve, assegurando a trafegabilidade e a estabilidade da via.

Comentários

Continue lendo