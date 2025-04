Assis Brasil tem situação de emergência reconhecida após fortes chuvas

A capital acreana recebe o Encontro de Gestores Municipais e Trade Turístico nesta terça e quarta-feira, 23 e 24 de abril. O evento é realizado pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Ministério do Turismo (MTur).

O evento ocorre no auditório da Federação do Comércio do Acre (Fecomercio) e conta com palestras sobre Lei Geral do Turismo, Sistema Nacional do Turismo, além de debates sobre planos, projetos, captação de recursos e governança municipal, regional e estadual.

O titular da Sete, Marcelo Messias, destaca que o evento tem como objetivo potencializar o turismo no Acre. “Queremos fortalecer o setor com esse alinhamento estratégico com as diretrizes nacionais que o Ministério do Turismo vai mostrar. Com as palestras, as prefeituras e o trade turístico do estado vão entender as possibilidades do setor no estado e a importância de estar no Mapa do Turismo”, explica.

As comitivas dos municípios de Tarauacá, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil, Epitaciolândia, Bujari, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Jordão, Brasileia, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus confirmaram participação no encontro. Além dos municípios, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Acre (Abrasel), Associação Brasileira da Indústria de Hoteis do Acre (Abih), Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) e Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet) também devem participar do evento.

Dentro da agenda também estão incluídas oficinas, webinar, rodada de negócios, visita técnica e city tour.

Programação

QUARTA FEIRA – Dia 23 de ABRIL

8h – 8h30: Credenciamento

9h: Cerimônia de Abertura

10h – 11h: PRT em Ação / Ministério do Turismo – Ana Carla Moura – Palestra sobre a Lei Geral do Turismo, Sistema Nacional do Turismo, Plano Nacional do Turismo, Mapa do Turismo Brasileiro (critérios, processo de cadastramento, benefícios e programas integrados ao Mapa), Governança Municipal, Regional e Estadual, planos, projetos e captação de recursos.

11h40: Intervalo do almoço

TARDE

13h30: Boas-vindas

13h30: Oficina Prática do Mapa – PRT em Ação/Ministério do Turismo

Oficina prática para a elaboração de documentos, plataformas e passos para o cadastramento dos municípios e regiões turísticas no Mapa, com Ana Carla Moura – MTur

15h30: Palestra do Ministério do Turismo sobre Produtos e Experiências para o Turismo

Público-alvo: Trade turístico

16h30: Painel com Entidades Representativas de segmentos turísticos

17h30: Encerramento

QUINTA FEIRA – Dia 24 de ABRIL

8h – 8h30: Credenciamento

8h30: Webinar com o tema “Acessibilidade para o Autismo no Turismo”, em alusão ao Abril Azul – Amanda Ribeiro

9h: Rodada de Negócios e apresentação de destinos

Municípios apresentam seus atrativos para os operadores

9h30 às 10h30: Atendimento Personalizado e Individualizado aos Municípios

Técnico individualizado para a revisão e orientação individualizado quanto ao processo de cadastramento do município no Sismapa

10h30: DELL Turismo e Case de sucesso

11h: Intervalo para o almoço

TARDE

13h: Reunião dos Conselhos de Turismo

14h: Palestra voltada para o Trade Turístico

15h30 às 16h30: Diagnóstico Estratégico – MTur – Roteiro de Geoglifos de Rio Branco

Visita técnica in loco para identificar desafios e oportunidades na gestão do turismo, com o objetivo de elaborar recomendações para o aprimoramento das políticas e ações locais.

16h40: City Tour

18h: Encerramento

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários