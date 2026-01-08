Assis Brasil supera meta nacional e se destaca na vacinação contra o HPV

O município de Assis Brasil alcançou um importante avanço na área da saúde pública ao superar a meta de cobertura vacinal contra o HPV estabelecida pelo Ministério da Saúde. Dados parciais de 2025, referentes ao período de janeiro a outubro, mostram que o município atingiu 101,99% de cobertura entre o público feminino e 91,36% entre o público masculino, ambos acima da meta nacional de 90% para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

As informações fazem parte de um levantamento oficial do Ministério da Saúde, com base nos registros da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que consolida dados de vacinação de todo o país. No comparativo estadual, Assis Brasil figura entre os municípios com melhor desempenho na imunização contra o HPV no Acre.

Para o prefeito Jerry Correia, o resultado é reflexo de um trabalho conjunto e comprometido.

“Ultrapassar a meta de vacinação contra o HPV mostra que estamos no caminho certo. Esse resultado é fruto do empenho das nossas equipes de saúde, do apoio das famílias e das ações realizadas nas escolas e nas unidades de saúde. Investir em prevenção é cuidar do futuro das nossas crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.

A vacinação contra o HPV é fundamental para a prevenção de diversos tipos de câncer e outras doenças associadas ao vírus. O desempenho alcançado por Assis Brasil reforça a importância das campanhas educativas, da busca ativa e do acesso facilitado aos serviços de saúde.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em manter altas coberturas vacinais e fortalecer as políticas públicas de saúde, garantindo mais prevenção, proteção e qualidade de vida para toda a população.

Relacionado

Comentários