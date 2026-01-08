Flash
Assis Brasil supera meta nacional e se destaca na vacinação contra o HPV
O município de Assis Brasil alcançou um importante avanço na área da saúde pública ao superar a meta de cobertura vacinal contra o HPV estabelecida pelo Ministério da Saúde. Dados parciais de 2025, referentes ao período de janeiro a outubro, mostram que o município atingiu 101,99% de cobertura entre o público feminino e 91,36% entre o público masculino, ambos acima da meta nacional de 90% para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.
As informações fazem parte de um levantamento oficial do Ministério da Saúde, com base nos registros da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que consolida dados de vacinação de todo o país. No comparativo estadual, Assis Brasil figura entre os municípios com melhor desempenho na imunização contra o HPV no Acre.
Para o prefeito Jerry Correia, o resultado é reflexo de um trabalho conjunto e comprometido.
“Ultrapassar a meta de vacinação contra o HPV mostra que estamos no caminho certo. Esse resultado é fruto do empenho das nossas equipes de saúde, do apoio das famílias e das ações realizadas nas escolas e nas unidades de saúde. Investir em prevenção é cuidar do futuro das nossas crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.
A vacinação contra o HPV é fundamental para a prevenção de diversos tipos de câncer e outras doenças associadas ao vírus. O desempenho alcançado por Assis Brasil reforça a importância das campanhas educativas, da busca ativa e do acesso facilitado aos serviços de saúde.
A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em manter altas coberturas vacinais e fortalecer as políticas públicas de saúde, garantindo mais prevenção, proteção e qualidade de vida para toda a população.
Comentários
Flash
Acusado de aplicar golpes em moradores da zona rural se entrega à Polícia Civil em Xapuri
Homem é acusado de lesar cerca de 30 pessoas ao prometer instalação de internet que nunca era realizada
Um homem identificado pelas iniciais A. C. M. de M. se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 7, na cidade de Xapuri, após ser apontado como responsável por uma série de golpes contra moradores da zona rural do município.
De acordo com as investigações, o suspeito oferecia serviços de instalação de internet em comunidades rurais, recebia valores antecipadamente e, após o pagamento, não realizava o serviço prometido. Com boa lábia e aparência de profissional, ele conquistava a confiança das vítimas, que, em sua maioria, vivem em áreas de difícil acesso e com pouca cobertura de serviços.
Ao todo, cerca de 30 pessoas foram lesadas pela prática criminosa.
Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento do paradeiro do investigado, diversas diligências foram realizadas ainda na terça-feira com o objetivo de capturá-lo. No entanto, o suspeito conseguiu escapar em todas as tentativas e permaneceu foragido.
Já nesta quarta-feira, ao perceber o cerco policial se intensificando, o homem decidiu se apresentar voluntariamente à delegacia de Xapuri. No local, os agentes deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça, efetuaram a prisão formal e adotaram todos os procedimentos legais cabíveis.
O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve responder pelos crimes de estelionato e outros que possam ser identificados ao longo das investigações.
Comentários
Flash
Deputado Tadeu Hassem é empossado como Conselheiro do CRC-AC; presidente é reconduzido ao cargo
O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) realizou, nesta terça-feira, 6, a solenidade de posse dos Novos Conselheiros e Eleição do Conselho Diretor para seu novo mandato que inicia em 2026. O evento, que reuniu autoridades, profissionais da contabilidade e familiares, foi marcado pela vitória da Chapa 1 e empossou o Deputado Estadual Tadeu Hassem como membro oficial do Plenário do Conselho.
A nova diretoria, eleita pelos conselheiros, registrou como Presidente o Contador Edberto de Sousa, reconduzido ao cargo, e Francisco do Nascimento como Vice-Presidente. O Deputado Tadeu Hassem assumiu o cargo de Conselheiro Efetivo e recebeu a posse para conduzir as demandas da Câmara de Registro Profissional, o que uniu seus trabalhos parlamentares à contabilidade.
Após o encerramento da solenidade, o deputado evidenciou o seu interesse desde cedo pela contabilidade. O parlamentar, que atualmente representa aproximadamente 1.300 profissionais e 260 empresas registradas no CRC-AC, destacou que assumiu o cargo com o compromisso de multiplicar as ações em todo o estado do Acre e agradeceu ao conselho pela oportunidade.
“Contabilidade forte é uma contabilidade que funciona na economia do Brasil e do Acre. Eu não venho aqui apenas para somar, mas para multiplicar nossas ações em todo o estado do Acre. Vamos juntos construir uma contabilidade cada vez mais forte e sólida para trazer benefício para a sociedade acreana”, afirmou o deputado.
Ainda na ocasião, o presidente Edberto de Sousa destacou a renovação de 60% na composição da chapa vencedora e revelou a importância estratégica da chegada de Hassem ao Conselho, que fortalece a classe contábil do estado. A posse do parlamentar representa a articulação entre a instituição de contabilidade e o legislativo estadual.
“Você vem representando Brasiléia, mas também vem representando os contadores públicos e todos os contadores do nosso estado. Tenho certeza de que vai contribuir muito para o fortalecimento da nossa classe contábil do nosso estado,” finalizou o presidente.
O Conselho Regional de Contabilidade do Acre tem a finalidade de orientar, normatizar, e fiscalizar o exercício das profissões contábeis no estado, em defesa da própria categoria. O mandato de Tadeu Hassem no CRC-AC será de quatro anos, período no qual o deputado pretende trabalhar no contábil e no poder público, para que suas demandas influenciem positivamente o cenário econômico e o desenvolvimento do estado.
Comentários
Flash
VÍDEO: Polícia Militar apreende quase 92 kg de drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão em Rio Branco
Operação no bairro Eldorado terminou com três pessoas presas e encaminhadas à DEFLA
Uma ação integrada da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de quase 92 quilos de entorpecentes, avaliados em mais de R$ 1 milhão, na tarde desta terça-feira (6), em Rio Branco. A ocorrência foi registrada na região do bairro Eldorado, na parte alta da capital, e terminou com três pessoas presas, que foram encaminhadas à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA).
Segundo a PM, uma guarnição do 3º Batalhão recebeu informações de que suspeitos estariam transportando drogas em um veículo modelo Chevrolet Classic, de cor prata. A partir da denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento para localizar o automóvel.
O carro foi encontrado em um posto de lavagem. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou fugir em direção a uma área de mata, o que levou os policiais a solicitarem apoio da guarnição da companhia GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).
Com a ação conjunta, dois homens e uma mulher foram detidos. Entre os presos está Christian Henrique Sanches Cruz, de 29 anos, natural do Peru, que, segundo a polícia, já possui antecedentes por tráfico de drogas.
Durante as buscas no local, os policiais localizaram quase 92 quilos de drogas, entre skank oxidado e cloridrato de cocaína. Conforme a PM, o material apreendido está avaliado em mais de R$ 1 milhão.
Os três receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram conduzidos à DEFLA, juntamente com todo o entorpecente apreendido, para os procedimentos legais. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da droga.
Você precisa fazer login para comentar.