Chega a 171 o número oficial de contaminações pelo coronavírus no município fronteiriço de Assis Brasil, distante quase 350 quilômetros de Rio Branco. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Foram 24 novas infecções nas últimas 24 horas, o que fez com que a cidade ultrapassasse, nesta sexta-feira (26), Santa Rosa e Cruzeiro do Sul e fosse para o topo do ranking de incidência, com 2.305,5 casos para cada 100 mil habitantes.

O segundo maior município do estado, Cruzeiro do Sul, ocupa o segundo lugar na tabela, com taxa de incidência de 2.259,7. Já são 1997 casos confirmados. Santa Rosa aparece em seguida, com índice de 2.232,4 contaminações para cada 100 mil habitantes, e um total de 146 casos oficiais.

Campeã em números absolutos, com 6.498 infecções, Rio Banco está na quarta colocação de incidência, com 1.595,3. A lista segue com Bujari (1.558,5), Tarauacá (1.512,9), Plácido de Castro (1.386,6), Porto Acre (1.291,6), Acrelândia (1.258,5) e Brasileia (1.198,7).

As cinco cidades com maior incidência de casos (Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Santa Rosa, Rio Branco e Bujari) têm, respectivamente, 5, 32, 1, 243 e 3 óbitos pela covid-19.

Comentários