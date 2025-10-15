Conecte-se conosco

Assis Brasil se prepara para sediar grande Encontro de Prefeitos nesta sexta-feira

Publicado

14 minutos atrás

em

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, será o anfitrião do Encontro.

Assis Brasil será palco, nesta sexta-feira(17), de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento do municipalismo acreano. O município receberá gestores de diversas cidades do estado para o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo lideranças do Alto e Baixo Acre com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento das cidades e o fortalecimento das políticas públicas regionais.

A programação contará com a presença de prefeitos e autoridades de municípios como Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.

Acesso a cidade de Assis Brasil. Foto: Edinho Ferreira/Prefeitura de Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia destacou que Assis Brasil está preparada para acolher os participantes com organização e hospitalidade: “É uma honra receber gestores de todo o estado em nossa cidade. Esse encontro representa a união de forças em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Assis Brasil mostra mais uma vez que está pronta para sediar grandes eventos e contribuir para o desenvolvimento do Acre.”

O evento reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo e a cooperação entre os municípios.

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC – Renovação Licença de Instalação – LI

Publicado

4 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

Renovação Licença de Instalação – LI

ILDA RABELO DE ASSIS

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação Licença de Instalação – LI, nº 163/2019, para Atividade EXECUÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DO LOTEAMENTO FRANCISCO PEIXOTO, localizado á Rodovia BR 317 Km 01, no Munícipio de Brasiléia – AC.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO 

Publicado

4 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025 

  1. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, con-forme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Início da sessão de disputa de preço: 30 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local). 

Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco- Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE. 

  1. RETIRADA DO EDITAL 

O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected]. 

4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública. 

Rio Branco/AC, 15 de outubro de 2025. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO

Publicado

5 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.E. e D.O.U. de 01/10/2025. Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105). Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.

Brasiléia/AC, 15 de outubro de 2025.

  

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

