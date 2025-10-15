Assis Brasil se prepara para sediar grande Encontro de Prefeitos nesta sexta-feira

Assis Brasil será palco, nesta sexta-feira(17), de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento do municipalismo acreano. O município receberá gestores de diversas cidades do estado para o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo lideranças do Alto e Baixo Acre com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento das cidades e o fortalecimento das políticas públicas regionais.

A programação contará com a presença de prefeitos e autoridades de municípios como Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.

O prefeito Jerry Correia destacou que Assis Brasil está preparada para acolher os participantes com organização e hospitalidade: “É uma honra receber gestores de todo o estado em nossa cidade. Esse encontro representa a união de forças em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Assis Brasil mostra mais uma vez que está pronta para sediar grandes eventos e contribuir para o desenvolvimento do Acre.”

O evento reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo e a cooperação entre os municípios.

Relacionado

Comentários