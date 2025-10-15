Extra
Assis Brasil se prepara para sediar grande Encontro de Prefeitos nesta sexta-feira
Assis Brasil será palco, nesta sexta-feira(17), de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento do municipalismo acreano. O município receberá gestores de diversas cidades do estado para o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo lideranças do Alto e Baixo Acre com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento das cidades e o fortalecimento das políticas públicas regionais.
A programação contará com a presença de prefeitos e autoridades de municípios como Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.
O prefeito Jerry Correia destacou que Assis Brasil está preparada para acolher os participantes com organização e hospitalidade: “É uma honra receber gestores de todo o estado em nossa cidade. Esse encontro representa a união de forças em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Assis Brasil mostra mais uma vez que está pronta para sediar grandes eventos e contribuir para o desenvolvimento do Acre.”
O evento reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo e a cooperação entre os municípios.
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC – Renovação Licença de Instalação – LI
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC
Renovação Licença de Instalação – LI
ILDA RABELO DE ASSIS
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação Licença de Instalação – LI, nº 163/2019, para Atividade EXECUÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DO LOTEAMENTO FRANCISCO PEIXOTO, localizado á Rodovia BR 317 Km 01, no Munícipio de Brasiléia – AC.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025
- OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, con-forme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Início da sessão de disputa de preço: 30 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco- Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
- RETIRADA DO EDITAL
O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected].
4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.
Rio Branco/AC, 15 de outubro de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.E. e D.O.U. de 01/10/2025. Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105). Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Motivo: Em razão de recebimento de pedido de impugnação faz-se necessário maior prazo para análise e resposta da Equipe.
Brasiléia/AC, 15 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
