Assis Brasil registra menor valor da cesta básica entre cidades pesquisadas
O custo da cesta básica em Assis Brasil registrou recuo de -0,29% no mês de julho de 2025, fechando em R$ 536,00, segundo o levantamento do Projeto de Extensão do curso de Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac). O valor é o mais baixo entre todas as capitais e cidades analisadas no país.
De acordo com o levantamento, os principais itens que puxaram a redução foram arroz (-8,54%), feijão (-4,90%) e açúcar (-4,26%). Em contrapartida, produtos como manteiga (3,20%), tomate (3,13%), carne (1,05%) e leite (0,73%) tiveram aumento.
Além da cesta alimentar, os custos com limpeza doméstica e higiene pessoal também caíram, com variações de -1,29% e -1,93%, respectivamente.
Para um trabalhador, a soma das três cestas, alimentação, limpeza e higiene, representou 43,40% do salário mínimo vigente. Já uma família padrão, composta por dois adultos e três crianças, gastou em média R$ 2.306,22 no mês, o equivalente a 1,52 salários mínimos.
Ainda conforme o projeto, em julho, não houve comparação com os preços de Rio Branco, uma vez que a Secretaria de Planejamento (Seplan) ainda não divulgou os dados referentes à capital acreana.
Deracre inicia concretagem da rampa de acesso ao Rio Iaco em Sena Madureira
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando com os serviços de construção da rampa de acesso ao Rio Iaco, em Sena Madureira. Nesta segunda-feira, 25, as equipes atuam na concretagem da primeira etapa da estrutura, que terá 90 metros de extensão.
A obra recebeu investimento de R$ 2 milhões, proveniente de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen Diniz, e visa facilitar o escoamento da produção local, além de melhorar as condições de trabalho das comunidades ribeirinhas.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a relevância da construção para os moradores da região. “Estamos observando cada etapa da concretagem desta rampa, que será essencial para agilizar o transporte de produtos e levar mais qualidade de vida aos ribeirinhos”, afirmou.
O serviço integra os esforços do governo estadual para ampliar a infraestrutura e a acessibilidade às comunidades que vivem às margens dos rios do Acre, garantindo segurança, mobilidade e desenvolvimento local.
Desaparecido desde 2019, autoridades não sabem onde está acervo de Chico Mendes
O Ministério Público Federal (MPF) acionou o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para que adote medidas voltadas à localização e preservação do acervo cultural do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes, desaparecido desde 2019.
O material, composto por documentos e registros históricos da trajetória do ativista, estava sob a guarda da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco (AC). De acordo com a representação do MPF, o acervo sumiu após o fechamento do espaço para reforma e manutenção, naquele ano. Em 2022, um incêndio atingiu parte do prédio, agravando ainda mais a situação.
Na manifestação, o MPF alerta que a ausência de informações sobre o paradeiro e as condições da coleção representa uma “iminente lacuna na memória coletiva” e um prejuízo concreto para a sociedade acreana. O órgão enfatiza o valor histórico e cultural dos itens, fundamentais para preservar a memória das lutas sociais e ambientais na região.
O pedido foi formalizado pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, e será analisado pelo MPAC, responsável por definir quais providências poderão ser adotadas para resguardar o acervo.
Frentes de trabalho do Deracre atuam nas rodovias que cortam Plácido de Castro, Senador Guiomard e Porto Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta segunda-feira, 25, os serviços de conservação e manutenção das rodovias estaduais, dentro da Operação Verão 2025. As frentes de trabalho atuam em pontos distintos: no km 81 da AC-040, em Plácido de Castro; entre os km 42 e 47 da mesma rodovia, abrangendo trechos de Senador Guiomard e Plácido de Castro; e no km 42 da AC-010, em Porto Acre. Os serviços de tapa-buraco visam recuperar o pavimento em áreas críticas, melhorando a trafegabilidade e garantindo segurança para motoristas e pedestres.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto as equipes e destacou a importância do período de estiagem para a execução das obras.
“Estamos aproveitando o verão amazônico para acelerar as frentes de serviço. Cada quilômetro recuperado representa mais segurança para quem trafega e mais garantia de que a produção chegue aos mercados sem prejuízos”, destacou.
As intervenções fazem parte do plano de recuperação da malha viária estadual, executado com recursos do Tesouro Estadual, reforçando o compromisso da gestão em manter as estradas em condições adequadas para atender os municípios estratégicos do Acre.
Coordenada pelo governo do Estado e executada pelo Deracre, a Operação Verão 2025 aproveita as condições climáticas favoráveis para ampliar os serviços de infraestrutura viária e assegurar a circulação de pessoas e o escoamento da produção agrícola.
