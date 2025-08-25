Assis Brasil registra menor valor da cesta básica entre cidades pesquisadas

O custo da cesta básica em Assis Brasil registrou recuo de -0,29% no mês de julho de 2025, fechando em R$ 536,00, segundo o levantamento do Projeto de Extensão do curso de Economia da Universidade Federal do Acre (Ufac). O valor é o mais baixo entre todas as capitais e cidades analisadas no país.

De acordo com o levantamento, os principais itens que puxaram a redução foram arroz (-8,54%), feijão (-4,90%) e açúcar (-4,26%). Em contrapartida, produtos como manteiga (3,20%), tomate (3,13%), carne (1,05%) e leite (0,73%) tiveram aumento.

Além da cesta alimentar, os custos com limpeza doméstica e higiene pessoal também caíram, com variações de -1,29% e -1,93%, respectivamente.

Para um trabalhador, a soma das três cestas, alimentação, limpeza e higiene, representou 43,40% do salário mínimo vigente. Já uma família padrão, composta por dois adultos e três crianças, gastou em média R$ 2.306,22 no mês, o equivalente a 1,52 salários mínimos.

Ainda conforme o projeto, em julho, não houve comparação com os preços de Rio Branco, uma vez que a Secretaria de Planejamento (Seplan) ainda não divulgou os dados referentes à capital acreana.

