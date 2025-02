Assis Brasil recebe o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização em Brasília

A Secretária Municipal de Educação de Assis Brasil, Vanderleia de Araújo, recebeu nesta segunda-feira (10), em Brasília, o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Governo Federal. O reconhecimento faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e premia estados e municípios que se destacam na implementação de políticas educacionais voltadas para garantir o direito à alfabetização das crianças.

O prêmio é um reflexo do empenho da gestão municipal, por meio da Secretaria de Educação, no desenvolvimento de estratégias eficazes para melhorar a qualidade do ensino. A secretária Vanderleia destacou a importância do trabalho conjunto da equipe da SEME, mencionando o papel fundamental da articuladora do Programa Criança Alfabetizada, professora Márcia Vileme, além de gestores, coordenadores e professores que se dedicam diariamente para oferecer uma educação de qualidade no município.

Ela também ressaltou que esses avanços só foram possíveis graças ao compromisso e aos investimentos da gestão do prefeito Jerry Correia, que tem na educação um dos pilares do desenvolvimento local. “Temos a certeza de que só a educação transforma, e este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, afirmou a secretária.

A conquista do Selo Ouro representa não apenas um reconhecimento oficial, mas também um estímulo para que Assis Brasil continue avançando na educação, garantindo um futuro melhor para suas crianças.

