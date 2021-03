Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Assis Brasil, o Governo do Estado do Acre, UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos), COSEMS (Conselho de Secretárias Municipais de Saúde) e outras 14 Prefeituras, possibilitou a compra em massa de mais de R$ 800.000 (oitocentos mil reais) em medicamentos de combate à Covid-19 para Assis Brasil.

A Secretária de Saúde de Assis Brasil, Ivelina Araújo, que esteve na manhã desta Sexta-Feira(19), em Rio Branco para receber o medicamento, explicou a importância da compra conjunta, “é uma parceria muito importante para Assis Brasil porque nesse modelo conseguimos preços mais baixos e no caso nossos R$ 800.000 compraram muito mais remédios do que se tivéssemos comprados sozinhos, ou seja, que com essa estratégia há o fortalecimento do poder de negociação e compra, uma vez que através das compras públicas de maior escala sempre se consegue um menor preço,” destacou a Secretária.

Vale destacar que esse modelo de compra conjunta de medicamentos, já vem sendo praticado a algum tempo, principalmente pelos países membros do MERCOSUL no intuito de ampliar o acesso a diversos tratamentos e a sustentabilidade dos seus sistemas de saúde

Saiba mais: O que é UNOPS? Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) é o organismo operacional da ONU que apoia seus parceiros na execução de ações humanitárias, de desenvolvimento e de consolidação da paz em todo o mundo.

