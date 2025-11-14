Acre
Assis Brasil reajusta remuneração de conselheiros tutelares para R$ 3 mil
A Prefeitura de Assis Brasil publicou nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE) a Lei nº 806/2025, que atualiza a remuneração dos conselheiros tutelares do município. O texto, sancionado pelo prefeito Jerry Correia (Progressistas) após aprovação da Câmara Municipal, altera a Lei nº 457/2015.
Com a mudança, o artigo 67 da legislação municipal passa a vigorar com nova redação, fixando o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.000,00.
Antes, a remuneração era definida por dispositivos agora considerados incompatíveis com o novo modelo. Por isso, a lei revoga o inciso I e também os incisos II, III e IV do mesmo artigo da norma anterior.
A nova lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em contrário.
Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco
O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.
O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.
Tadeu Hassem é eleito conselheiro do CRC-AC para mandato 2026–2029
Deputado agradece apoio da classe e reforça compromisso com fortalecimento da contabilidade acreana
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) foi eleito conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) para o mandato que começa em 2026 e segue até 2029. A definição ocorreu nesta quarta-feira (6), com a vitória da Chapa 1, que obteve 374 votos.
Contador de formação, Hassem agradeceu o apoio da categoria e afirmou que assume a nova função com disposição para contribuir. Ele também parabenizou o presidente reeleito do CRC-AC, Edberto Gomes, destacando que pretende atuar em parceria com a gestão para fortalecer a classe contábil no estado.
Com a eleição, o parlamentar passa a integrar oficialmente o sistema de representação contábil do Acre, ampliando sua atuação em defesa da transparência pública, da gestão responsável e da valorização dos profissionais da área.
Acre publica resolução que proíbe celulares em escolas públicas e privadas
O Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC) instituiu novas regras para o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, tablets e smartwatches, em escolas públicas e privadas da Educação Básica.
A Resolução CEE/AC nº 390/2025, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 14, regulamenta no estado a legislação federal que restringe o uso desses dispositivos durante o período escolar.
Assinada pela presidente do CEE/AC, Elisete Silva Machado, a norma alinha o Acre à Lei Federal nº 15.100/2025 e ao Decreto Federal nº 12.385/2025, que proíbem estudantes de utilizarem celulares e aparelhos similares durante as aulas, recreios e intervalos, com o objetivo de proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes.
A resolução deixa claro que os alunos não podem utilizar smartphones, tablets, smartwatches e dispositivos semelhantes em nenhum momento da rotina escolar, aula, recreio ou intervalos. As únicas exceções permitidas são: uso pedagógico, quando autorizado pelo professor e previsto no Projeto Político-Pedagógico da escola; situações de emergência, como comunicação em casos de saúde, perigo ou contato com serviços públicos e acessibilidade e inclusão, para estudantes com deficiência ou necessidades específicas que utilizem tecnologia assistiva.
Para a Educação Infantil, o texto é ainda mais restritivo. O uso de telas não é recomendado, mesmo para fins pedagógicos, devendo ocorrer apenas em situações absolutamente excepcionais e sempre com dispositivos da própria escola, sob mediação do professor.
As escolas também deverão mapear alunos que necessitam de dispositivos digitais como recurso de acessibilidade, garantindo suporte adequado ao uso.
O uso indevido de aparelhos poderá ser considerado falta grave, com medidas disciplinares aplicadas de forma progressiva. Entre as sanções previstas: advertência verbal ou escrita; recolhimento temporário do aparelho e outras medidas definidas no Regimento Escolar.
Caso o dispositivo seja recolhido, a entrega só poderá ser feita a pais ou responsáveis, seguindo normas internas da escola.
A resolução prevê que o cumprimento das regras será verificado durante processos de credenciamento, autorização e recredenciamento das unidades escolares. Situações graves de descumprimento poderão ser levadas a colegiados e encaminhadas a órgãos competentes.
