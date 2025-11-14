Assis Brasil reajusta remuneração de conselheiros tutelares para R$ 3 mil

A Prefeitura de Assis Brasil publicou nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE) a Lei nº 806/2025, que atualiza a remuneração dos conselheiros tutelares do município. O texto, sancionado pelo prefeito Jerry Correia (Progressistas) após aprovação da Câmara Municipal, altera a Lei nº 457/2015.

Com a mudança, o artigo 67 da legislação municipal passa a vigorar com nova redação, fixando o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.000,00.

Antes, a remuneração era definida por dispositivos agora considerados incompatíveis com o novo modelo. Por isso, a lei revoga o inciso I e também os incisos II, III e IV do mesmo artigo da norma anterior.

A nova lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em contrário.

