Acre

Assis Brasil reajusta remuneração de conselheiros tutelares para R$ 3 mil

Publicado

35 minutos atrás

em

Foto: reprodução/ internet

A Prefeitura de Assis Brasil publicou nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE) a Lei nº 806/2025, que atualiza a remuneração dos conselheiros tutelares do município. O texto, sancionado pelo prefeito Jerry Correia (Progressistas) após aprovação da Câmara Municipal, altera a Lei nº 457/2015.

Com a mudança, o artigo 67 da legislação municipal passa a vigorar com nova redação, fixando o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.000,00.

Antes, a remuneração era definida por dispositivos agora considerados incompatíveis com o novo modelo. Por isso, a lei revoga o inciso I e também os incisos II, III e IV do mesmo artigo da norma anterior.

A nova lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições em contrário.

Acre

Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco

Publicado

23 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Rio Acre – Foto: Whidy Melo

O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.

O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.

Acre

Tadeu Hassem é eleito conselheiro do CRC-AC para mandato 2026–2029

Publicado

24 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

Deputado agradece apoio da classe e reforça compromisso com fortalecimento da contabilidade acreana

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) foi eleito conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) para o mandato que começa em 2026 e segue até 2029. A definição ocorreu nesta quarta-feira (6), com a vitória da Chapa 1, que obteve 374 votos.

Contador de formação, Hassem agradeceu o apoio da categoria e afirmou que assume a nova função com disposição para contribuir. Ele também parabenizou o presidente reeleito do CRC-AC, Edberto Gomes, destacando que pretende atuar em parceria com a gestão para fortalecer a classe contábil no estado.

Com a eleição, o parlamentar passa a integrar oficialmente o sistema de representação contábil do Acre, ampliando sua atuação em defesa da transparência pública, da gestão responsável e da valorização dos profissionais da área.

Acre

Acre publica resolução que proíbe celulares em escolas públicas e privadas

Publicado

25 minutos atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

O Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC) instituiu novas regras para o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, tablets e smartwatches, em escolas públicas e privadas da Educação Básica.

A Resolução CEE/AC nº 390/2025, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 14, regulamenta no estado a legislação federal que restringe o uso desses dispositivos durante o período escolar.

Assinada pela presidente do CEE/AC, Elisete Silva Machado, a norma alinha o Acre à Lei Federal nº 15.100/2025 e ao Decreto Federal nº 12.385/2025, que proíbem estudantes de utilizarem celulares e aparelhos similares durante as aulas, recreios e intervalos, com o objetivo de proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes.

A resolução deixa claro que os alunos não podem utilizar smartphones, tablets, smartwatches e dispositivos semelhantes em nenhum momento da rotina escolar, aula, recreio ou intervalos. As únicas exceções permitidas são: uso pedagógico, quando autorizado pelo professor e previsto no Projeto Político-Pedagógico da escola; situações de emergência, como comunicação em casos de saúde, perigo ou contato com serviços públicos e acessibilidade e inclusão, para estudantes com deficiência ou necessidades específicas que utilizem tecnologia assistiva.

Para a Educação Infantil, o texto é ainda mais restritivo. O uso de telas não é recomendado, mesmo para fins pedagógicos, devendo ocorrer apenas em situações absolutamente excepcionais e sempre com dispositivos da própria escola, sob mediação do professor.

As escolas também deverão mapear alunos que necessitam de dispositivos digitais como recurso de acessibilidade, garantindo suporte adequado ao uso.

O uso indevido de aparelhos poderá ser considerado falta grave, com medidas disciplinares aplicadas de forma progressiva. Entre as sanções previstas: advertência verbal ou escrita; recolhimento temporário do aparelho e outras medidas definidas no Regimento Escolar.

Caso o dispositivo seja recolhido, a entrega só poderá ser feita a pais ou responsáveis, seguindo normas internas da escola.

A resolução prevê que o cumprimento das regras será verificado durante processos de credenciamento, autorização e recredenciamento das unidades escolares. Situações graves de descumprimento poderão ser levadas a colegiados e encaminhadas a órgãos competentes.

