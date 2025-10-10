Flash
Assis Brasil no pódio do QualiCafé 2025: Produtor fica em 2º e outro em 4º lugar entre os melhores do Acre
Dois produtores rurais de Assis Brasil levaram o nome do município ao pódio durante a final do 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre (QualiCafé 2025), realizada nesta sexta-feira.
Valderi da Silva Cunha conquistou o 2º lugar na competição, enquanto Francisco das Chagas Cardoso garantiu a 4ª colocação, entre os melhores cafés avaliados por especialistas estaduais.
O prefeito Jerry Correia esteve presente na final do concurso e parabenizou os agricultores pela conquista.
“Desde o início da nossa gestão acreditamos no potencial do café como fonte de renda e desenvolvimento para Assis Brasil. Investimos em mudas, insumos, assistência técnica e estrutura, e hoje vemos os frutos desse esforço sendo reconhecidos em todo o Acre”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil vem fortalecendo a cafeicultura local por meio de:
• Distribuição de mudas de café e insumos agrícolas para os produtores;
• Assistência técnica contínua em parceria com Emater e SEAGRI;
• Instalação do primeiro secador de café do município, garantindo mais qualidade na pós-colheita;
• Articulação de recursos estaduais e federais, incluindo quase R$ 1 milhão anunciados recentemente para fortalecer a cadeia produtiva do café no município.
O QualiCafé reuniu produtores de várias cidades do Acre. Com duas colocações entre os finalistas, Assis Brasil consolida-se como um importante polo produtor de café de qualidade no estado.
A gestão municipal reafirma o compromisso de continuar incentivando o setor rural e apoiando os agricultores locais para que novas conquistas como essa continuem acontecendo.
Necrochorume: laudo do MP-AC aponta risco de contaminação ambiental em cemitério de Brasiléia
Laudo aponta que abertura de sepulturas viola normas ambientais e pode contaminar solo, lençóis freáticos e ar com necrochorume; órgãos emitem recomendação à prefeitura
Um laudo técnico do Ministério Público do Acre (MP-AC) revelou que as atividades de sepultamento no Cemitério São João Batista, em Brasiléia, estão em desacordo com a legislação ambiental, representando risco de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. O estudo, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aponta como principal preocupação a emissão de necrochorume — líquido orgânico resultante da decomposição de corpos, que contém microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas.
Diante do risco de surtos de doenças infecciosas e danos ambientais, o MP emitiu recomendação cobrando ações imediatas da Prefeitura de Brasiléia e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O documento ressalta que o problema compromete a sustentabilidade e a segurança do local.
Em resposta, o Imac informou que ainda não foi notificado, mas que enviará uma equipe para avaliar a situação e verificar possíveis danos. A prefeitura municipal também afirmou não ter recebido a notificação, mas se comprometeu a atender às recomendações “dentro das limitações do município” assim que for comunicada oficialmente.
Riscos identificados
- Necrochorume: Líquido com vírus, bactérias e fungos patogênicos
- Substâncias tóxicas: Potencial de infiltrar no solo e atingir lençóis freáticos
- Surtos de doenças: Possibilidade de desencadear doenças infecciosas graves
Posicionamento dos órgãos
- MP-AC: Recomendação por comprometimento da sustentabilidade e segurança
- Imac: Ainda não notificado, mas enviará equipe para vistoria
- Prefeitura de Brasiléia: Alega não ter sido notificada, mas promete atender dentro de suas limitações
Para solucionar a questão, o órgão recomenda:
- Elaboração de um plano de ação com cronograma detalhado para corrigir as irregularidades.
- Fiscalização pelo Imac das adequações que forem executadas pela prefeitura
Caso o Imac ainda encontre irregularidades mesmo após possíveis adequações, o órgão deverá aplicar sanções, caso as normas ambientais não sejam cumpridas. O MP ainda fixou um prazo de 10 dias úteis para que os órgãos envolvidos se manifestem sobre o cumprimento da recomendação.
O caso expõe a fragilidade na gestão de cemitérios públicos no interior do Acre, onde a falta de adequação ambiental representa riscos sanitários para a população. Problemas similares já foram identificados em outros municípios da região, pressionando por políticas públicas permanentes no setor.
Prefeito de Epitaciolândia participa de noite solidária do Rotary Club Cobija com doações para casa de apoio em Porto Velho
Sergio Lopes destacou união de esforços em evento no Rotary Club Cobija que arrecadou geladeira, fogão e utensílios para a Casa de Apoio Amor em Movimento
O prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes (PL), participou de um evento solidário organizado pelo Rotary Club Cobija, na Bolívia, em benefício da Casa de Apoio Amor em Movimento, instituição localizada em Porto Velho (RO). Em suas redes sociais, o gestor municipal divulgou imagens do encontro e enalteceu a iniciativa.
“Quando pessoas de bem se unem, o resultado é sempre transformador”, afirmou Lopes, agradecendo as doações.
A noite de solidariedade contou com a presença da presidente do Rotary Club Cobija, Irma Solís de Molina, e dos rotários Carlos Salinas e Nancy Pérez, além de outros colaboradores.
Entre os itens doados para a casa de apoio estão uma geladeira, um fogão e diversos utensílios de cozinha. A Casa de Apoio Amor em Movimento oferece suporte a pacientes em tratamento de saúde na capital rondoniense, muitos deles provenientes de outros estados, incluindo o Acre.
Veja fotos da “Casa de Apoio Amor em Movimento” em Porto Velho – RO
Conflitos fundiários coletivos no Acre passam a ser mapeados pela Justiça Federal
Por Wanglézio Braga
A Justiça Federal vai começar a mapear todos os processos em andamento que envolvem despejos ou reintegrações de posse em áreas urbanas e rurais ocupadas por famílias em situação de vulnerabilidade. A medida foi definida pelo Provimento nº 5, publicado no Diário Oficial da União (DOU), e busca organizar informações sobre conflitos de terra de natureza coletiva no Acre e no restante do Brasil.
Segundo o texto, juízes federais terão prazos de 60 a 120 dias para informar às Comissões Regionais de Soluções Fundiárias os casos que se enquadram nessa situação. O objetivo é criar uma visão integrada dos conflitos, permitindo planejar melhor o uso de recursos públicos e buscar soluções pacíficas para disputas de moradia e de áreas produtivas.
O documento também reforça a ligação da medida com compromissos internacionais de desenvolvimento sustentável, como a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e o fortalecimento da paz social. Para produtores e famílias do campo, isso pode significar maior acompanhamento e organização em disputas que muitas vezes se arrastam na Justiça, sem garantias claras para nenhum dos lados.
O provimento, assinado pelo ministro Luis Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Federal, já está em vigor e não se aplicará a processos que tenham sido analisados pelas comissões antes da nova norma.
