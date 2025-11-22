Assis Brasil lança um dos maiores programas municipais de doação de mudas de café da região

Por Wanglézio Braga

A gestão do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil, abriu oficialmente o chamamento público(n°001/2025) que vai credenciar pequenos produtores rurais interessados em receber mudas de café e adubos. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, prevê a doação de até 220 mil mudas, reforçando a aposta do município na cafeicultura como motor de renda e fortalecimento da agricultura familiar. O edital foi publicado hoje (21) no Diário Oficial e o prazo para cadastro vai até 28 de novembro de 2025.

Segundo o chamamento, a “iniciativa busca alcançar agricultores que trabalham em regime familiar, conforme determina a Lei 11.326”. A prefeitura destaca que o café tem grande potencial econômico no município e pode garantir diversificação produtiva, geração de renda e fixação das famílias no campo. Cada produtor poderá solicitar até 6.600 mudas, além de adubos definidos conforme análise técnica de solo.

Para participar, o agricultor precisa apresentar documentação pessoal, comprovante de endereço e Cadastro da Agricultura Familiar ativo. O município reforça que a seleção seguirá critérios transparentes, priorizando quem trabalha exclusivamente com mão de obra da família e produz dentro dos limites de Assis Brasil. Produtores de Brasileia e Sena Madureira também poderão ser atendidos, desde que comprovem vínculo social ou produtivo no município.

Após a análise dos documentos, o resultado será publicado no Diário Oficial (DOU). Quem for aprovado deverá assinar o termo de doação e retirar as mudas no prazo estipulado. A prefeitura alerta que o uso indevido das mudas pode gerar sanções e impedir o produtor de participar de futuras chamadas. A expectativa é que o programa impulsione a produtividade do café local e fortaleça a economia rural ao longo de 2026.

Relacionado

Comentários