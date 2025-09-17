Assis Brasil lança 1ª Expo Fronteira com rodeio profissional, premiação de R$ 30 mil e show de Gabi Martins

Evento na tríplice fronteira, marcado para outubro, terá shows nacionais e apoio de grandes marcas; prefeitura projeta impacto econômico e turístico

A cidade de Assis Brasil, na tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia), realizará sua primeira Expo Fronteiraentre os dias 3 e 5 de outubro, com um rodeio profissional que distribuirá R$ 30 mil em prêmios. O anúncio foi feito pelo prefeito Jerry Correia nesta quarta-feira (17), destacando o evento como um marco para o desenvolvimento econômico e cultural do município.

O rodeio, um dos principais atrativos da programação, contará com competidores de renome nacional e tem o patrocínio oficial da Honda. “Queremos oferecer uma competição à altura dos melhores do país”, afirmou o prefeito, ressaltando a parceria com a iniciativa privada como fundamental para viabilizar o evento.

Além das provas de montaria, a feira terá shows nacionais, exposições de produtos locais, gastronomia e oportunidades para empreendedores da região. A expectativa é atrair milhares de visitantes, consolidando a Expo Fronteira como um impulsionador do turismo e da economia local.

Cantora Gabi Martins é confirmada como atração de encerramento da 1ª Expo Fronteira

A primeira edição terá como encerramento um show da cantora Gabi Martins, confirmado pela organização nesta quarta-feira (17). A apresentação acontecerá no domingo, 5 de outubro, consolidando o evento como o maior do município na tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia).

O prefeito Jerry Correia destacou que a escolha de uma artista de renome nacional reflete o compromisso da gestão em oferecer entretenimento de qualidade e aquecer a economia local.

“Estamos fortalecendo o turismo e o comércio com uma programação diversificada”, afirmou.

Além do show, a Expo Fronteira – que ocorre de 3 a 5 de outubro – contará com rodeio profissional, exposições agropecuárias, gastronomia e atrações culturais. A expectativa é receber milhares de visitantes, posicionando Assis Brasil como destino de grandes eventos na região.

