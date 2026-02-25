Acre
Assis Brasil escreve novo capítulo na educação ao iniciar aulas primeiro no campo
Na manhã desta quarta-feira(25), o prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira, esteve na Escola São Sebastião para marcar um momento histórico para o município: pela primeira vez, o ano letivo começa primeiro na zona rural antes da zona urbana.
Um marco que simboliza prioridade, compromisso e respeito com as comunidades do campo.
A unidade, que havia sido fechada por falta de alunos, agora foi totalmente revitalizada e reaberta para atender estudantes do Km 13, da região Sol a Sol, às margens do Rio Acre.
Hoje, a realidade é outra:
✅ Escola reformada e estruturada
✅ Banheiros femininos e masculinos novos
✅ Espaço adequado para refeitório com mesas e cadeiras
✅ Salas organizadas e equipadas
✅ Cozinha estruturada com fogão e utensílios guardados com segurança
✅ Merenda escolar garantida
✅ Professores concursados
✅ Acesso pelo ramal, garantindo a chegada dos alunos
Mais do que uma reforma física, a escola representa a reconstrução da esperança para as famílias da região.
A atual gestão encontrou as escolas rurais em situação precária. Desde então, o trabalho tem sido intenso para mudar essa realidade.
🔹 16 escolas iniciaram o ano letivo na zona rural
🔹 5 escolas já foram construídas
🔹 1 está em fase de conclusão
🔹 Recursos assegurados para a construção de mais 17 escolas por meio de convênio com o Governo do Estado
O avanço é concreto e visível. Embora ainda existam unidades que precisam alcançar o novo padrão, o trabalho segue de forma gradual, com planejamento e apoio da comunidade.
Começar o ano letivo pela zona rural não é apenas uma decisão administrativa é um posicionamento claro de prioridade.
A gestão municipal reafirma que investir na educação é investir no futuro, garantindo dignidade, estrutura e oportunidades para as crianças de Assis Brasil, tanto da cidade quanto do campo.
Acre
Secretaria de Educação conclui entrega de merenda em todas as escolas do município de Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que a merenda escolar já foi distribuída em todas as escolas da rede municipal de ensino.
Com o início do ano letivo marcado para a próxima segunda-feira, a gestão municipal trabalhou com antecedência para garantir que os alimentos cheguem às unidades escolares de forma organizada, segura e bem acondicionada, assegurando qualidade na alimentação dos alunos desde o primeiro dia de aula.
A entrega foi realizada com todo o cuidado necessário, reforçando o compromisso da administração municipal com a educação e o bem-estar das crianças e adolescentes da rede pública.
A merenda escolar é parte fundamental do processo de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento, a concentração e o rendimento escolar dos estudantes.
A Secretaria Municipal de Educação destaca que seguirá acompanhando de perto o abastecimento das unidades, garantindo regularidade e qualidade na alimentação oferecida aos alunos.
Acre
Juntos Pelo Acre já atendeu os 22 municípios acreanos e leva serviços públicos de qualidade a comunidades de difícil acesso
Mais que oferecer serviços, o atendimento público que resolve demandas de forma gratuita proporciona a sensação de encerrar o dia com os problemas solucionados e a mente preparada para novos desafios. Essa experiência torna-se ainda mais gratificante quando ocorre perto de casa, sem exigir grandes deslocamentos ou imprevistos.
Esse é um dos principais objetivos do programa Juntos Pelo Acre: reunir os serviços ofertados pelos setores públicos e por parceiros e levá-los para perto da comunidade. Os resultados já são visíveis: mais de 150 mil pessoas foram atendidas nos 22 municípios acreanos, em locais de difícil acesso, centros urbanos, bairros periféricos, comunidades vulneráveis e povos tradicionais como indígenas e ribeirinhos , além de pessoas com deficiência e integrantes da comunidade LGBTQIA+.
sob a liderança da vice-governadora Mailza Assis, que também está á frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), o programa vem se consolidado como uma das políticas públicas de maior impacto na vida da população, atuando nas áreas de assistência social, direitos humanos, profissionalização, documentação, orientação jurídica, autocuidado e lazer para crianças, promovendo dignidade e cidadania.
Mailza destacou o papel essencial da iniciativa: “O Juntos Pelo Acre mostra que, quando o poder público se aproxima das pessoas, a transformação acontece de verdade. Estamos levando saúde, cidadania, oportunidades e dignidade para quem mais precisa, inclusive em comunidades remotas. Os mais de 150 mil atendimentos comprovam que essa união entre Estado, municípios e parceiros gera resultados concretos e muda vidas em todo o Acre”, afirmou.
O programa teve início em 2023 por meio de campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos. Em seguida, passou a mobilizar doações destinadas às vítimas das enchentes e, ao final do mesmo ano, foi realizada a primeira ação no bairro Defesa Civil como projeto de governo, deixando de ser apenas uma campanha pontual.
Em 2025, foi oficializado como campanha de arrecadação de donativos em caráter permanente, em parceria com todas as secretarias de governo. Em junho do ano passado, foi regulamentado oficialmente como programa governamental. Assim, a campanha de arrecadação Juntos pelo Acre passou a ser estruturada como programa de governo, com foco na proteção social integrada.
Como a oferta de consultas ginecológicas, oftalmológicas, clínicas gerais, pediátricas, odontológicas e cardiológicas, além de vacinação, testes rápidos e outros atendimentos que fortalecem a saúde pública, previnem doenças e garantem dignidade à população que não possui acesso regular a esses serviços.
No km 52 da Estrada da Transacreana, no ramal Vai Se Ver, Maria do Socorro da Silva é exemplo de como a politica pública chegou para beneficiar a população da comunidade, ela reside na comunidade desde a infância; falou sobre o significado da ação em sua vida: “É uma demonstração de amor e cuidado. Peguei meu remédio, minhas roupas, coisas que, para resolver na cidade, é difícil. Fiquei feliz de vocês olharem para nós”, contou.
Na área da saúde, mais de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social já estão com consultas, testes e vacinas atualizados. O resultado reforça o compromisso do programa de levar atendimento não apenas aos centros urbanos, mas também às regiões mais afastadas.
Grandes edições
Na capital, as regionais da Sobral, Vila Acre e São Francisco concentraram os maiores públicos, com mais de mil atendimentos registrados em cada edição.
“Nosso compromisso é fazer com que nenhum acreano se sinta esquecido. O Estado precisa estar presente onde a vida acontece, seja na cidade, no ramal, às margens do rio ou dentro de uma aldeia. É assim que a política pública cumpre seu verdadeiro papel: servindo com respeito, escuta e sensibilidade”, acrescentou a vice-governadora.
Ainda neste sábado, 28, das 7 às 14 os moradores da regional do Tancredo Neves, que integra 14 bairros em Rio Branco, receberão mais de 50 serviços em duas escolas estaduais Pedro Martinello e Joelma Oliveira de Lima. A edição vai reunir o máximo de órgãos e secretarias para levar atendimento a quem mais precisa.
Profissionalização e vagas de emprego
Para quem busca inserção no mercado de trabalho, o programa oferece, em todas as edições, vagas de emprego por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), gerenciado pela Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (Seict).
Durante a edição realizada na regional da Sobral, Greice Neide Ferreira, formada em Pedagogia, atualizou o currículo e saiu cadastrada para uma vaga, ampliando suas oportunidades. “Atualizei meus dados e minhas experiências profissionais. Quando surge uma vaga, eles entram em contato e recebo a informação em primeira mão por e-mail. Isso facilita muito, porque não preciso ir até o órgão só para deixar o currículo”, relatou.
Autocuidado em cada canto do estado
Os resultados do Guarda-Roupa Social evidenciam sua relevância territorial e social: mais de 114.256 peças de roupas já foram distribuídas a mais de 70 mil pessoas em todo o estado. A ação também chegou a áreas de difícil acesso por meio de logística terrestre, fluvial e aérea, além de promover inclusão efetiva das pessoas em situação de rua.
A iniciativa se consolida como exemplo de política pública que alia gestão eficiente, solidariedade e garantia de direitos. A parceria entre o governo do Acre, por meio da SEASDH, e a Receita Federal do Brasil assegura vestimentas adequadas às populações em situação de vulnerabilidade. O Vestuário Social, assim, veste corpos, aquece vidas e reafirma a dignidade humana em cada território acreano.
A distância não tem sido obstáculo para as ações. Em Marechal Thaumaturgo, equipes percorreram por dias de barco até chegar à comunidade Vila Restauração, levando assistência a quem mais precisa.
A falta de roupas nessas localidades torna a ação ainda mais essencial. A agricultora Raissa Viricio da Silva, moradora da comunidade Três Unidos, em Mâncio Lima, ressaltou o impacto da iniciativa: “É uma ação muito importante para a comunidade. Gostei bastante. Creio que faz diferença para todos que receberam”. Ela também destacou: “Nem sempre temos condições de comprar roupas, só quando vamos à cidade. Quando chegam aqui, são muito bem recebidas e agradam bastante”.
Povos tradicionais
Em comunidades indígenas e ribeirinhas, o reconhecimento cultural aliado à oferta de assistência fortalece as políticas públicas de inclusão social. A presença das equipes nas localidades permite identificar necessidades específicas de cada território.
Na comunidade Boaçu, o cacique Maurir Kulina falou em nome das 15 aldeias presentes, agradecendo a visita da vice-governadora e ressaltando a importância do diálogo direto com o governo. O líder Sinval Kulina, anfitrião da comunidade, também destacou a relevância da ação.
“É a primeira vez que uma vice-governadora vem até aqui. Estamos felizes em mostrar nossa cultura e dançar o mariri para celebrar essa data especial”, afirmou o cacique Berna Kulina, da aldeia Ipiranga Nova.
Inclusão e cidadania
A promoção da cidadania esteve presente em diversas iniciativas, como a ação com pessoas com deficiência (PCD) realizada na Fundação Hospitalar, que beneficiou aproximadamente 400 pessoas, garantindo atendimento integral e acesso a direitos.
Da mesma forma, a entrega de cestas básicas e vestuário social à Associação de Mães Atípicas da Família Azul do Acre (AFAC), em parceria com o programa, beneficiou 120 pessoas, fortalecendo o apoio às famílias. Em Rio Branco, 350 famílias de alunos do Centro de Educação Especial Dom Bosco também foram contempladas com kits de roupas e cestas básicas.
A mãe Átila Maria Santos, que tem dois filhos atendidos pela instituição, destacou a importância da ação: “É bom porque anima as mães e ajuda muita gente, ainda mais em tempos difíceis. Toda ajuda é bem-vinda”.
Acre
Dia D pelo Meio Ambiente e Clima com serviços gratuitos e descarte de resíduos será realizado em Rio Branco neste sábado
A Fundação Rede Amazônica (FRAM), em parceria com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), promove neste sábado, 28, o Dia D – Ação Consciência Limpa: Acre pelo Meio Ambiente e Clima. O evento, o maior de cidadania ambiental do estado, reúne serviços de saúde, atividades educativas e ações de cidadania e iniciativa voltadas ao descarte adequado de resíduos.
O evento será realizado no Lago do Amor, das 15h às 19h, e conta com apoio institucional da Organização em Centros de Atendimento (OCA), Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan), Life Show Produções e Eventos, Instituto Descarte Correto, Duque Sustentabilidade, Rede Amazônica, Amazon Sat, CBN Amazônia, Portal Amazônia e G1 Acre.
Um dos principais atrativos será o Drive-Thru de Resíduos, que permitirá à população descartar corretamente eletroeletrônicos, pilhas, baterias e óleo de cozinha usado — materiais que, quando descartados de forma irregular, causam sérios impactos ambientais e contaminam solo e recursos hídricos. A iniciativa contribui diretamente para a reciclagem e para a redução de danos ao meio ambiente. Como incentivo, o cidadão que realizar o descarte receberá gratuitamente uma muda produzida no Viveiro da Floresta.
Durante toda a programação, a Sema promoverá ações de educação ambiental e de sensibilização voltadas a crianças, jovens e adultos. A proposta é aproximar a comunidade das políticas públicas ambientais e estimular mudanças de comportamento no cotidiano, especialmente em relação à preservação dos recursos naturais e à responsabilidade compartilhada pelo clima e pela qualidade de vida.
Entre as atividades desenvolvidas estão palestras educativas, dinâmicas interativas e quizzes ambientais, abordando temas como recursos hídricos, consumo consciente e gestão adequada de resíduos sólidos e serviços de orientação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
“O projeto Consciência Limpa demonstra, na prática, que cuidar do meio ambiente começa com atitudes simples do dia a dia. O descarte correto de resíduos é uma ação pequena, mas capaz de gerar grandes resultados para a qualidade de vida das pessoas e para o futuro do nosso estado. ao levarmos serviços públicos, também fortalecemos a educação ambiental e a consciência coletiva sobre a importância de conservar nossos recursos naturais”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.
Segundo o coordenador do projeto Consciência Limpa, Matheus Aquino, o evento representa uma oportunidade estratégica de aproximar a população das soluções ambientais e incentivar uma transformação coletiva.
“A Ação Dia D integra educação ambiental, serviços comunitários e práticas sustentáveis com o objetivo de estreitar o vínculo entre a sociedade e a preservação do meio ambiente. Oferecer serviços gratuitos à população e facilitar o descarte adequado de resíduos é parte essencial desse compromisso coletivo”, destacou Matheus Aquino.
Serviços gratuitos e mobilização comunitária
A programação contará ainda com uma série de atendimentos gratuitos à população, entre eles:
● Emissão de documentos;
● Atendimento social do Cadastro Único;
● Alistamento Militar;
● Atendimento jurídico (cível e previdenciário) com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC);
● Atendimento ao público, negociações e orientações de segurança elétrica com a Energisa;
● Testes rápidos, atendimento com clínico geral e vacinação;
● Atividades recreativas e educativas para públicos de todas as idades;
● Espaços de orientação e capacitação sobre temas relacionados à sustentabilidade e ao consumo responsável;
● Serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
● Título de eleitor;
● Cadastro de Microempreendedor Individual (MEI);
● Agendamentos para retirada de passaportes;
● Serviços de Previdência Social;
● Atendimento no Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre (Procon);
Atrações culturais.
A Ação Consciência Limpa demonstra que sustentabilidade, cidadania e acesso a serviços públicos podem caminhar juntos, fortalecendo a participação social e ampliando o alcance das políticas ambientais no Acre.
