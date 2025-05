Assis Brasil celebra Dia das Mães com festa emocionante e sorteio de prêmios na Praça Central

Equipe percorre 6,5 km em quadriciclo para socorrer idosa com ferimento grave na mão

Militares do 4º Batalhão de Bombeiros executaram uma operação de resgate complexa para atender uma idosa com ferimento grave no Ramal do Escondido, zona rural de difícil acesso em Cruzeiro do Sul.

A ação conjunta com o SAMU exigiu:

Uso de quadriciclo para percorrer 6,5 km de estrada precária

Realização de primeiros socorros para conter sangramento de tumor rompido

Manobras manuais em trechos intransitáveis do caminho

Operação em terreno hostil

A paciente, que apresentava um ferimento grave na mão causado pela ruptura de um tumor, recebeu atendimento inicial no local antes de ser transportada. “Foi necessário descer do veículo várias vezes para superar obstáculos naturais do terreno”, relatou um dos bombeiros.

Após o difícil trajeto de retorno, a idosa foi transferida para a equipe do SAMU na entrada do ramal, que assumiu os cuidados médicos e a transportou ao hospital municipal. O caso destaca os desafios do atendimento de emergência em áreas remotas do Acre.

