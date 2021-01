Conforme havia sido informado pelo Prefeito Jerry, hoje (23.01) foi instalada uma barreira sanitária no porto da colônia de Pescadores.

O Prefeito esteve visitando o andamento das ações para averiguar se havia algum problema. São 03 equipes que se revezarão na abordagem dos passantes estrangeiros e brasileiros que ingressam pelo porto.

As equipes fazem triagem e aferição de temperatura, e caso o indivíduo apresente algum sintoma de covid-19, as seguintes medidas são tomadas: Se for brasileiro, é encaminhado para o hospital e se for peruano é impedido de entrar no Brasil e encaminhado de volta a Iñapari.

