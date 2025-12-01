Assis Brasil avança com dois grandes projetos: Portal da Cidade e Reforma do Mercado Municipal

A manhã desta segunda-feira(01) foi marcada por importantes tratativas no gabinete do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil. Ao lado do secretário de Planejamento, Quedinei Correia, e do técnico de convênios Carlito, o prefeito analisou dois projetos estruturantes que já contam com recursos garantidos e que, em breve, seguirão para processo licitatório e início das obras.

O primeiro projeto é a construção do Portal de Entrada da Cidade, obra que reforça a identidade cultural e turística de Assis Brasil. O projeto está concluído e possui R$ 1.912.000,00 assegurados pelo senador Alan Rick. Segundo o prefeito Jerry Correia, o portal representará “um marco de valorização da cidade, fortalecendo o turismo e dando as boas-vindas com a grandeza que nosso município merece”.

O segundo projeto em análise é a reforma, ampliação e modernização do Mercado Municipal, espaço onde ocorre a tradicional feira dos produtores rurais. Com R$ 955.000,00 destinados pela ex-deputada Vanda Milani, a proposta encontra-se em fase de análise nos ministérios responsáveis. A expectativa é que o novo mercado ofereça mais conforto, higiene e estrutura adequada tanto para os produtores quanto para a população que frequenta o local.

Para o secretário de Planejamento, Quedinei Correia, os projetos representam avanços importantes para o município. “São obras aguardadas pela comunidade e que trazem desenvolvimento, renda e melhores condições de trabalho para nossos produtores”, destacou.

O prefeito Jerry Correia reforçou o compromisso da gestão com o progresso de Assis Brasil. “Estamos trabalhando diariamente para transformar projetos em realidade. Com esses investimentos, damos passos importantes para melhorar a vida das pessoas e preparar nossa cidade para o futuro.”

A Prefeitura seguirá acompanhando os trâmites técnicos e legais para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível.

