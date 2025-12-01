Acre
Assis Brasil avança com dois grandes projetos: Portal da Cidade e Reforma do Mercado Municipal
A manhã desta segunda-feira(01) foi marcada por importantes tratativas no gabinete do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil. Ao lado do secretário de Planejamento, Quedinei Correia, e do técnico de convênios Carlito, o prefeito analisou dois projetos estruturantes que já contam com recursos garantidos e que, em breve, seguirão para processo licitatório e início das obras.
O primeiro projeto é a construção do Portal de Entrada da Cidade, obra que reforça a identidade cultural e turística de Assis Brasil. O projeto está concluído e possui R$ 1.912.000,00 assegurados pelo senador Alan Rick. Segundo o prefeito Jerry Correia, o portal representará “um marco de valorização da cidade, fortalecendo o turismo e dando as boas-vindas com a grandeza que nosso município merece”.
O segundo projeto em análise é a reforma, ampliação e modernização do Mercado Municipal, espaço onde ocorre a tradicional feira dos produtores rurais. Com R$ 955.000,00 destinados pela ex-deputada Vanda Milani, a proposta encontra-se em fase de análise nos ministérios responsáveis. A expectativa é que o novo mercado ofereça mais conforto, higiene e estrutura adequada tanto para os produtores quanto para a população que frequenta o local.
Para o secretário de Planejamento, Quedinei Correia, os projetos representam avanços importantes para o município. “São obras aguardadas pela comunidade e que trazem desenvolvimento, renda e melhores condições de trabalho para nossos produtores”, destacou.
O prefeito Jerry Correia reforçou o compromisso da gestão com o progresso de Assis Brasil. “Estamos trabalhando diariamente para transformar projetos em realidade. Com esses investimentos, damos passos importantes para melhorar a vida das pessoas e preparar nossa cidade para o futuro.”
A Prefeitura seguirá acompanhando os trâmites técnicos e legais para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível.
Operação atinge estrutura hierárquica do Comando Vermelho com funções estratégicas definidas
Nova etapa da operação atingiu núcleo estratégico da facção criminosa, responsável por recrutamento, tráfico e punições internas; nove presos são de Rio Branco e um de Goiânia
A Polícia Civil do Acre cumpriu mais uma fase da Operação Desmonte, desta vez desarticulando o núcleo operacional do Comando Vermelho responsável pelas funções mais estratégicas da facção. A ação resultou na prisão de 10 pessoas – nove em Rio Branco e uma em Goiânia – e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em diversas regiões da capital e do estado.
De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os presos desempenhavam papéis essenciais para o funcionamento da organização criminosa, garantindo expansão, controle e disciplina interna do grupo no Acre.
Durante coletiva de imprensa, o delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, titular da Draco, detalhou:
“As pessoas presas hoje eram responsáveis por recrutar novos integrantes, atuar no tráfico de drogas e avançar na tentativa de domínio territorial. Entre elas, identificamos um criminoso que organizava as punições internas, chamadas de ‘disciplina’, aplicadas pela facção”.
O setor atingido pela operação tem grande relevância na estrutura hierárquica da facção, controlando bairros e regiões estratégicas como o Segundo Distrito, região central e o Calafate. “Hoje nós logramos êxito em prender 10 pessoas. Um dos alvos foi preso em Goiânia e outro no Bujari. Também tivemos a detenção de uma pessoa por porte de entorpecente para uso”, completou o delegado.
A operação representa um duro golpe na cúpula operacional do Comando Vermelho no estado, fragilizando sua capacidade de recrutamento, controle territorial e aplicação de disciplina interna. Conforme detalhado durante a coletiva sobre a Operação Desmonte. A estrutura da facção incluía setores especializados em funções estratégicas essenciais para sua atuação criminosa no estado.
Estrutura operacional da facção:
-
Setor de recrutamento: considerado crucial para fortalecer a presença da organização com novos integrantes
-
Setor de disciplina: responsável pelo controle interno, aplicando punições a membros considerados infratores
-
Braço do tráfico de drogas: financiador principal das ações criminosas e instrumento para consolidação do domínio territorial
-
Expansão territorial: investimento em disputas por áreas estratégicas, especialmente em regiões vulneráveis da capital
Com as 10 prisões realizadas nesta segunda-feira (1º), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) avança para a fase de conclusão do inquérito e análise aprofundada do material apreendido. O delegado Gustavo Henrique da Silva Neves afirmou ainda: “Nosso objetivo é descobrir as entranhas da organização criminosa e entender o papel de cada um. Com os elementos obtidos, acreditamos que vamos conseguir a condenação de todos os envolvidos”.
O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, ressaltou a complexidade da operação e agradeceu o apoio de todas as forças envolvidas. “A Operação Desmonte III representa um esforço conjunto de inteligência, investigação e integração policial. A atuação simultânea em diferentes estados só foi possível graças ao apoio estratégico da SENASP e à fundamental colaboração da Polícia Civil de Goiás, que prestou suporte operacional e efetuou a prisão de um dos alvos fora do Acre. Nosso objetivo é enfraquecer cada elo dessas organizações, garantindo mais segurança à sociedade acreana”, destacou.
A Operação Desmonte III integra as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A rede reúne delegados de unidades especializadas de combate ao crime organizado em todo o país, promovendo o compartilhamento de informações e a definição de estratégias de inteligência para o enfrentamento contínuo e eficiente às organizações criminosas.
A operação representa um avanço significativo no desmonte da estrutura de comando da facção no Acre, atingindo especificamente os responsáveis pela sustentação hierárquica, financeira e disciplinar do grupo criminoso.
Polícia Civil do Acre cumpre 24 mandados contra facção Comando Vermelho em operação nesta segunda-feira
DRACO prende 12 suspeitos e cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso; coletiva de imprensa está marcada para às 10h
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou nesta segunda-feira (1º) uma operação que resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.
As investigações, que se estenderam por meses, revelaram que a organização possuía estrutura interna altamente organizada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação contínua nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A atuação do grupo impactava diretamente a segurança pública em várias regiões do estado.
A Polícia Civil realizará uma coletiva de imprensa às 10h desta segunda-feira em Rio Branco para apresentar detalhes da operação, os nomes dos presos, e o alcance da estrutura criminosa desarticulada.
A ação representa mais um golpe da segurança pública acreana contra o crime organizado, seguindo uma série de operações recentes que visam desestabilizar as facções que atuam no estado. A DRACO tem se especializado no combate a organizações criminosas de grande porte no Acre.
Acre acumula mais de 950 casos de HIV em três anos, apontam dados da Sesacre
Homens jovens entre 20 e 39 anos são os mais afetados; estado registrou 283 infecções até novembro de 2025, segundo boletim divulgado no Dia Mundial de Luta contra a AIDS
O Acre registrou mais de 950 casos de HIV nos últimos três anos, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Os números, apresentados no Dia Internacional da Luta contra a AIDS, reforçam que a infecção permanece como um desafio de saúde pública no estado, com impacto persistente sobre a população jovem e do sexo masculino.
Evolução dos casos:
-
2023: 317 infecções
-
2024: 354 infecções
-
2025 (até novembro): 283 infecções
Embora os dados de 2025 apontem uma redução em relação ao ano anterior, o volume acumulado revela que a epidemia segue ativa e exige atenção constante. O perfil epidemiológico mantém padrão estável: mais de 70% dos novos casos ocorrem em homens (72% em 2023, 70% em 2024 e 71% em 2025).
A faixa etária mais afetada continua sendo a de jovens adultos entre 20 e 39 anos, mantendo o padrão nacional de vulnerabilidade. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas direcionadas à prevenção, testagem e tratamento precoce, especialmente entre a população masculina jovem, grupo que apresenta maior resistência ao acesso aos serviços de saúde.
Segundo o chefe do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), Jozadaque da Silva, a redução nos casos se deve a múltiplas explicações. “O recuo se dá pelas políticas de prevenção combinadas à ampliação da testagem rápida, oferta crescente da PrEP, além do fortalecimento das redes de atenção destinadas a populações-chave. O estado também investiu na descentralização do diagnóstico e no acompanhamento das pessoas vivendo com HIV”, explicou.
Ainda segundo o chefe, o problema maior atual enfrentado pelos portadores do HIV é a falta de acolhimento. “É a discriminação. Com isso, a pessoa que convive com a infecção acaba se afastando do tratamento, a carga viral – que antes era indetectável – passa a se tornar detectável e a transmissão recomeça. Por isso, é importante o acolhimento”, enfatizou.
