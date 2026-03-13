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Assis Brasil abre inscrições para a Meia Maratona Internacional da Integração em comemoração aos 50 anos do município
A Prefeitura de Assis Brasil anuncia a abertura das inscrições para a Meia Maratona Internacional da Integração, um dos eventos esportivos mais aguardados da região, que integra as comemorações pelos 50 anos de emancipação política do município.
A corrida será realizada no dia 10 de maio e promete reunir atletas, corredores amadores e amantes do esporte em um momento de celebração, saúde e integração entre povos. Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, Assis Brasil se prepara para receber participantes de diferentes cidades e países, fortalecendo o espírito de união que marca a história do município.
Mais do que uma competição, a Meia Maratona Internacional da Integração representa um evento que valoriza o esporte como ferramenta de bem-estar, superação e desenvolvimento social, além de incentivar o turismo e movimentar a economia local.
A Prefeitura de Assis Brasil reforça o convite para que atletas e a população participem desse grande momento esportivo que celebra meio século de história, progresso e integração entre nações.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da organização.
Inscreva-se:
https://www.acrerunning.com.br/loja/e/meia%20maratona%20internacional%20da%20integra%C3%A7%C3%A3o
Mais informações:
(68) 99982-5919
Participe e venha fazer parte dessa grande celebração do esporte e da integração na fronteira.
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Brasiléia cria e empossa o primeiro Conselho das Cidades do município
Por Fernando Oliveira
Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta quinta-feira (12), a solenidade de homologação, diplomação e posse da primeira diretoria do Conselho das Cidades de Brasiléia (ConCidades). O evento aconteceu no Polo da Universidade Aberta do Brasil, no antigo CEDUP, e marcou um momento histórico para o município ao instituir oficialmente o órgão de participação social voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano.
A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Meio Ambiente, Eliane Chaves, representando o prefeito Carlinhos do Pelado e o Poder Executivo Municipal; da vereadora Lucélia Borges, representando o Poder Legislativo; da secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano; além do consultor externo da Prefeitura de Brasiléia, Dr. Felipe Braga e representantes da sociedade civil que passam a integrar o colegiado.
Durante a solenidade, também foi eleito e empossado o primeiro presidente do Conselho das Cidades de Brasiléia, Jair Reis, arquiteto e urbanista, que passa a conduzir os trabalhos do órgão nos próximos dois anos.
Representando o prefeito, a secretária Eliane Chaves destacou a importância do conselho para fortalecer o planejamento urbano do município.
“Este é um momento muito importante para Brasiléia, porque o Conselho das Cidades cria um espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade. A gestão do prefeito Carlinhos do Pelado acredita na participação popular como ferramenta fundamental para construir uma cidade mais organizada e preparada para o futuro”, afirmou.
A vereadora Lucélia Borges, representando o Poder Legislativo, também ressaltou o caráter histórico da criação do conselho.
“Hoje damos um passo importante para fortalecer a participação da sociedade nas decisões sobre o desenvolvimento da nossa cidade. O Legislativo reconhece a importância desse espaço democrático para discutir políticas públicas e o planejamento urbano de Brasiléia”, disse.
Já o presidente eleito do conselho, Jair Reis, destacou que o órgão terá papel fundamental na implementação do Plano Diretor do município.
“Nosso objetivo é construir um espaço técnico e participativo para discutir o crescimento da cidade. O Conselho das Cidades será um instrumento importante para planejar Brasiléia de forma sustentável, ouvindo a sociedade e contribuindo com propostas para o desenvolvimento urbano”, declarou.
A criação do Conselho das Cidades representa um avanço na gestão democrática do município, ampliando a participação da sociedade nas decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano, planejamento territorial e políticas públicas voltadas à cidade.
O funcionamento do conselho está previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e também na Lei Municipal nº 918/2013, que instituiu o Plano Diretor de Brasiléia e reconhece o Conselho da Cidade como instrumento de gestão democrática e participação popular nas políticas urbanas.
O órgão tem caráter consultivo e propositivo e atuará na implementação do Plano Diretor Participativo do município.
A estrutura do conselho é formada por Plenário, Presidência, Secretaria Executiva, Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. O plenário, instância máxima de decisão, é composto por 13 conselheiros titulares e suplentes, com mandato de dois anos.
Com a criação do Conselho das Cidades, Brasiléia passa a contar com um espaço permanente de diálogo entre poder público e sociedade civil, fortalecendo a participação popular na construção de políticas urbanas e no planejamento do futuro do município.
Segundo o IBGE, Brasiléia possui 27.841 habitantes (estimativa 2024), área territorial de 3.928,82 km² e está localizada na fronteira com Cobija, na Bolívia, sendo um importante polo comercial do Acre.
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Em celebração aos 35 anos do Sebrae no Acre, governador recebe homenagem e destaca impacto da instituição no desenvolvimento do estado
O governador do Acre, Gladson Camelí, foi homenageado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) durante a celebração dos 35 anos de atuação da instituição no estado, período em que o desenvolvimento econômico foi impulsionado pelas 42 mil micro e pequenas empresas atendidas pelas unidades acreanas.
Parceiro em ações e motor da engrenagem econômica do estado, o Sebrae reconhece a parceria com o Executivo como um dos pilares de prosperidade. O Sebrae contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios por meio da qualificação, orientação e soluções práticas aos empreendedores, além de atuar junto ao poder público com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios por meio de políticas públicas.
Essas empresas representam cerca de 75% do total de negócios no Acre, sendo fundamentais para a geração de emprego e renda.
Na ocasião, o Sebrae instituiu a Medalha de Honra Doutor Luiz Saraiva Correia, que foi lembrado e homenageado. O governador esteve entre os primeiros a receber a distinção.
Acre que cresce
O governador Gladson Camelí afirmou que a instituição é fundamental para o desenvolvimento do estado e ressaltou que o serviço prestado pela entidade ao povo acreano é “inestimável”, especialmente por ter o propósito de orientar e capacitar pequenos empresários.
“A palavra que quero dirigir a toda a diretoria do Sebrae, aos seus funcionários e colaboradores neste momento é reconhecimento. Em nome da nossa população, quero fazer esse reconhecimento público por esse serviço prestado, que tem ajudado muitas pessoas”, destacou.
Ele afirmou ainda que, quando os pequenos empreendedores prosperam, toda a sociedade tem motivos para comemorar, pois o verdadeiro desenvolvimento econômico só é possível quando inclui todas as camadas sociais.
“Quero agradecer pelas inúmeras parcerias feitas pelo Sebrae com todos os governos estaduais acreanos. Por exemplo, a Expoacre, tanto na capital quanto em Cruzeiro do Sul, sempre contou com o apoio do Sebrae. São inúmeras as iniciativas da instituição que geraram novos negócios e renda para as famílias acreanas, sem falar nos cursos e consultorias oferecidos aos pequenos empresários e agricultores, que garantem a permanência produtiva desses negócios”, reforçou.
Iniciativa privada forte e capaz
Ao receber a honraria comemorativa pelos 35 anos da instituição no estado, o governador disse sentir-se honrado e reafirmou que, ao longo dos seus sete anos de gestão, uma de suas principais metas foi criar oportunidades para a população.
“Isso se faz com uma iniciativa privada forte, capaz de gerar os empregos necessários para que pais e mães de família possam criar seus filhos com dignidade. Da minha parte, nesse período em que estou como governador, sempre exigi da minha equipe o pagamento de salários aos servidores em dia, porque essa é uma maneira de manter o dinheiro circulando para fortalecer o nosso comércio e a nossa indústria.”
O governador agradeceu ao presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, ao diretor-superintendente Marcos Antônio Lameira e a toda a diretoria pelo convite e pela homenagem recebida.
Camelí também comentou sua saída do cargo, prevista para o início de abril, e afirmou que continuará trabalhando pelo desenvolvimento econômico e social inclusivo do Acre, independentemente de onde estiver.
“Entendo que a missão projetada na criação do Sebrae tem tido um grande êxito, e assim quero parabenizar todos que participaram da sua construção e estruturação no Acre.”
Governo parceiro
Marcos Lameira, diretor-superintendente do Sebrae no Acre, destacou a importância da parceria com o governo do Estado para o fortalecimento da economia local.
Segundo ele, o Sebrae atua em conjunto com diversas secretarias e instituições estaduais em programas voltados para agricultura, café, cacau, bioeconomia e inovação.
“Temos uma grande parceria com o governo do Estado, seja por meio da Secretaria de Agricultura, da Secom ou da Assembleia Legislativa, com o programa Cidade Empreendedora. Com esse apoio, conseguimos alcançar os 22 municípios do Acre, levando consultoria, desburocratização e inovação para transformar em políticas públicas voltadas aos pequenos negócios”, afirmou.
Lameira ressaltou ainda o papel do governo na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo.
“O Estado tem buscado, junto às federações de comércio, indústria e agricultura, além das associações comerciais, promover a desburocratização e dar mais tranquilidade ao ambiente de negócios. Isso fortalece os pequenos empreendedores, gera emprego, renda e melhora a qualidade de vida da população”, disse.
Ele também destacou o crescimento do setor de comércio e serviços nos últimos anos, apontando-o como um dos principais pilares da economia acreana.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Polícia Civil encontra moto abandonada que pode ter sido usada em crimes na zona rural de Brasiléia
Veículo foi localizado em ramal da BR-317 e pode estar ligado a furtos registrados na região
Agentes da Polícia Civil do Acre localizaram uma motocicleta de cor vermelha abandonada no ramal do km 18 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia.
De acordo com informações da polícia, o veículo possui as mesmas características de uma motocicleta que estaria sendo utilizada por suspeitos envolvidos em furtos e roubos registrados em ramais da região.
Após moradores procurarem a delegacia para relatar os crimes, uma equipe de investigadores iniciou diligências na área rural do município. Durante as buscas, os agentes encontraram a motocicleta abandonada.
A suspeita é de que o veículo tenha apresentado problemas na parte elétrica e sido deixado no local pelos possíveis autores dos crimes.
Como a moto não possui identificação inicial do proprietário, a Polícia Civil divulgou imagens do veículo e pede que qualquer pessoa que tenha informações ou reconheça a motocicleta entre em contato para auxiliar na identificação do dono.
Caso seja confirmada a procedência, o veículo deverá ser devolvido ao legítimo proprietário. As investigações continuam para tentar identificar e localizar os suspeitos envolvidos nos furtos e roubos na zona rural do município.
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