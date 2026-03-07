Cotidiano
Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado em tentativa de assalto no RJ
O assessor de imagem e marketing dos jogadores Vini Jr. e Lucas Paquetá, Edu Peixoto, foi baleado na barriga durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio assessor, neste sábado (7/3), por meio das redes sociais.
O crime ocorreu na última quinta-feira (5/3). Em relato nas redes, ele contou que está internado e em processo de recuperação, mas não deu detalhes sobre o local ou as circunstâncias do crime.
“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/WhatsApp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”, escreveu.
Nas redes sociais, Edu Peixoto se apresenta como responsável pelas áreas de marketing, imagem e comercial dos dois jogadores. Ele também afirma ser presidente da SAF do América Futebol Clube (PE).
O assessor é pai de um menino de quase 5 anos e afirmou que, neste momento, está focado na recuperação após o episódio.
Edu Peixoto não divulgou novas informações sobre seu estado de saúde ou sobre o andamento das investigações.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
11ª Copinha Arasuper com partidas valendo classificação
A 11ª Copinha Arasuper, nas categorias Sub-10, 12 e 14, terá mais 12 partidas pela 7ª rodada da fase de classificação neste domingo, 8, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc.
“Vamos ter mais uma rodada com jogos empolgantes. As partidas podem decidir mais classificados para a segunda fase do torneio”, declarou o coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins.
Partidas do Sub-14
Santinha x Santa Cruz
Amigos Solidários x Cruz Azul
Conquista x Flamenguinho
Escola Galvez x Meninos de Ouro
Sub-12
Cruz Azul x Botafogo
Furacão do Norte x Sena Esporte
Conquista x Santinha
Escola Galvez x Flamenguinho
Sub-10
Furacão do Norte B x Santa Cruz
Rei Artur x Sena Esporte
Santinha x Arena do Urubu
Furacão do Norte A x Xavier Maia
Finais da Supertaça de Futsal serão disputadas em Brasileia
As finais da Supertaça de Futsal, torneio promovido pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), serão disputadas neste sábado, 7, a partir das 17 horas, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia.
Na final do feminino, o Real Sociedade, representando Rio Branco, joga contra Cruzeiro do Sul em um jogo único.
Na decisão do masculino, Cafú Auto Peças(Rio Branco), Tarauacá e Brasileia disputam um triangular e quem somar mais pontos fica com o título.
“Conseguimos promover a Supertaça com mais de 150 equipes envolvendo todas as regionais do Estado. O resultado e a abrangência desse evento é muito significativo para o esporte acreano”, declarou o secretário Ney Amorim.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Acre é derrotado pelo Maranhão na estreia do Brasileiro Sub-16
A Seleção Acreana perdeu o para o Maranhão por 2 sets a 0, com parciais de 25×13 e 25×7 neste sábado, 7, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. As meninas acreanas foram completamente dominadas nos dois sets.
Segundo jogo
A Seleção Acreana retorna a quadra ainda neste sábado, a partir das 13h30, para enfrentar Tocantins. As garotas do Acre precisam vencer para manter as chances de disputar medalhas no Brasileiro.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
