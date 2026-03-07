Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado em tentativa de assalto no RJ

O assessor de imagem e marketing dos jogadores Vini Jr. e Lucas Paquetá, Edu Peixoto, foi baleado na barriga durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio assessor, neste sábado (7/3), por meio das redes sociais.

O crime ocorreu na última quinta-feira (5/3). Em relato nas redes, ele contou que está internado e em processo de recuperação, mas não deu detalhes sobre o local ou as circunstâncias do crime.

“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/WhatsApp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”, escreveu.

Edu não deu detalhes da ocorrência

Nas redes sociais, Edu Peixoto se apresenta como responsável pelas áreas de marketing, imagem e comercial dos dois jogadores. Ele também afirma ser presidente da SAF do América Futebol Clube (PE).

O assessor é pai de um menino de quase 5 anos e afirmou que, neste momento, está focado na recuperação após o episódio.

Edu Peixoto não divulgou novas informações sobre seu estado de saúde ou sobre o andamento das investigações.