Cotidiano

Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado em tentativa de assalto no RJ

Publicado

39 minutos atrás

em

@edu_peixoto
Imagem colorida, Assessor de Vini Jr e Paquetá é baleado em tentativa de assalto no Rio - Metrópoles

O assessor de imagem e marketing dos jogadores Vini Jr. e Lucas Paquetá, Edu Peixoto, foi baleado na barriga durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo próprio assessor, neste sábado (7/3), por meio das redes sociais.

O crime ocorreu na última quinta-feira (5/3). Em relato nas redes, ele contou que está internado e em processo de recuperação, mas não deu detalhes sobre o local ou as circunstâncias do crime.

“Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/WhatsApp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer”, escreveu.

Edu não deu detalhes da ocorrência

Nas redes sociais, Edu Peixoto se apresenta como responsável pelas áreas de marketing, imagem e comercial dos dois jogadores. Ele também afirma ser presidente da SAF do América Futebol Clube (PE).

O assessor é pai de um menino de quase 5 anos e afirmou que, neste momento, está focado na recuperação após o episódio.

Edu Peixoto não divulgou novas informações sobre seu estado de saúde ou sobre o andamento das investigações.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Cotidiano

11ª Copinha Arasuper com partidas valendo classificação

Publicado

11 minutos atrás

em

7 de março de 2026

Por

Foto João Valente: O ala Miguelzinho, do Flamenguinho, é um dos destaques da Copinha

A 11ª Copinha Arasuper, nas categorias Sub-10, 12 e 14, terá mais 12 partidas pela 7ª rodada da fase de classificação neste domingo, 8, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc.

“Vamos ter mais uma rodada com jogos empolgantes. As partidas podem decidir mais classificados para a segunda fase do torneio”, declarou o coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins.

Partidas do Sub-14

Santinha x Santa Cruz

Amigos Solidários x Cruz Azul

Conquista x Flamenguinho

Escola Galvez x Meninos de Ouro

Sub-12

Cruz Azul x Botafogo

Furacão do Norte x Sena Esporte

Conquista x Santinha

Escola Galvez x Flamenguinho

Sub-10

Furacão do Norte B x Santa Cruz

Rei Artur x Sena Esporte

Santinha x Arena do Urubu

Furacão do Norte A x Xavier Maia

Cotidiano

Finais da Supertaça de Futsal serão disputadas em Brasileia

Publicado

37 minutos atrás

em

7 de março de 2026

Por

Foto SEEL: Equipe de Cruzeiro de Sul é uma das finalistas do feminino

As finais da Supertaça de Futsal, torneio promovido pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), serão disputadas neste sábado, 7, a partir das 17 horas, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia.

Na final do feminino, o Real Sociedade, representando Rio Branco, joga contra Cruzeiro do Sul em um jogo único.

Na decisão do masculino, Cafú Auto Peças(Rio Branco), Tarauacá e Brasileia disputam um triangular e quem somar mais pontos fica com o título.

“Conseguimos promover a Supertaça com mais de 150 equipes envolvendo todas as regionais do Estado. O resultado e a abrangência desse evento é muito significativo para o esporte acreano”, declarou o secretário Ney Amorim.

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

Cotidiano

Acre é derrotado pelo Maranhão na estreia do Brasileiro Sub-16

Publicado

46 minutos atrás

em

7 de março de 2026

Por

Foto PHD: Meninas acreanas não realizaram um bom jogo no começo do Brasileiro

A Seleção Acreana perdeu o para o Maranhão por 2 sets a 0, com parciais de 25×13 e 25×7 neste sábado, 7, em Saquarema, no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. As meninas acreanas foram completamente dominadas nos dois sets.

Segundo jogo

A Seleção Acreana retorna a quadra ainda neste sábado, a partir das 13h30, para enfrentar Tocantins. As garotas do Acre precisam vencer para manter as chances de disputar medalhas no Brasileiro.

 

Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES

