Conecte-se conosco

Cotidiano

Assermurb goleia São Francisco e assume 3ª posição no Estadual

Publicado

2 horas atrás

em

A Assermurb goleou o São Francisco por 12 a 1 neste domingo, 26, no Florestinha, e conseguiu a recuperação no Campeonato Estadual Feminino. A vitória coloca a equipe na 3ª colocação somando três pontos, dentro da zona de classificação para a semifinal.

3ª rodada

Os jogos da terceira rodada da fase de classificação do Estadual serão disputados no sábado, 1º, na Arena da Floresta, e domingo, 2, no Florestinha. As partidas podem decidir os primeiros classificados para as semifinais do Estadual.

Adesg x Sena Madureira

Galvez x São Francisco

No sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta

Assermurb x Andirá

No domingo, 2 de novembro, a partir das 15 horas, no Floresttinha

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

11ª Copinha Arasuper com inscrições abertas e disputas iniciam em janeiro

Publicado

2 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Copinha Arasuper é um dos torneios de abertura da temporada no esporte acreano

As inscrições para a 11ª edição da Copinha Arasuper de Futsal estão abertas nas categorias Sub-10 (2016), 12 (2014) e 14 (2012). A coordenação da competição pretende iniciar as disputas no mês de janeiro.

“Realizamos uma reunião e ajustamos todos os detalhes, inclusive, com o ano de nascimento dos atletas. Temos vagas limitadas e é sempre muito importante deixar todas as regras bem claras”, explicou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Premiação maior

Segundo Auzemir Martins, o patrocinador máster do evento, o grupo Arasuper, aumentou a premiação para os campeões nas três categorias em 2026.

“Esse é mais um incentivo para a garotada. Teremos um torneio com 24 equipes nas três categorias”, afirmou Auzemir Martins.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Prefeito Jerry Correia prestigia grande final do Campeonato Master e Feminino em Assis Brasil

Publicado

13 horas atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

O último fim de semana foi marcado por muita emoção e esporte em Assis Brasil. A Prefeitura Municipal realizou a grande final do Campeonato Master e Feminino de Futebol, com a presença do prefeito Jerry Correia, que acompanhou de perto as disputas e participou da entrega da premiação aos vencedores.

As partidas decisivas contaram também com a disputa pelo 3º lugar, reunindo atletas e torcedores em um momento de celebração e incentivo ao esporte local. Ao todo, foram entregues mais de R$ 30 mil em premiação, valorizando o esforço e o talento dos times participantes.
O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Gilberto Lira, que destacou o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e reafirmou seu apoio às iniciativas que promovem o desenvolvimento social e o lazer em Assis Brasil.
Durante o evento, o prefeito Jerry Correia ressaltou a importância do esporte como instrumento de inclusão e fortalecimento comunitário.
“O esporte tem o poder de unir as pessoas, promover saúde e fortalecer nossa comunidade. Estamos muito felizes em ver tantos atletas e famílias participando deste campeonato”, afirmou o prefeito.

A final do Campeonato Master e Feminino encerra com sucesso mais uma edição das competições esportivas promovidas pela gestão municipal, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com o incentivo ao esporte e à valorização dos atletas locais.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Encerrado o 3º Copão Internacional de Vôlei em Epitaciolândia: integração e esporte marcam o evento

Publicado

14 horas atrás

em

26 de outubro de 2025

Por

Competição reuniu equipes do Acre, Peru e Bolívia em quatro dias de disputas e confraternização esportiva

A Prefeitura de Epitaciolândia encerrou com sucesso o 3º Copão Internacional de Vôlei, realizado ao longo de quatro dias e que reuniu atletas do Acre, Peru e Bolívia em uma grande celebração esportiva. O torneio promoveu integração, intercâmbio cultural e a valorização do vôlei no município.

Idealizador do evento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita destacou o compromisso da gestão do prefeito Sérgio Lopes em seguir incentivando o esporte local, com atenção especial às modalidades que têm crescido entre os jovens.

Na categoria masculina, o pódio ficou assim:
🥉 3º lugar – Bolívia
🥈 2º lugar – Feijó
🥇 1º lugar – Serra Negra (Rio Branco)

A administração municipal parabenizou atletas, equipes e organizadores pelo sucesso do evento, que reforça o papel do esporte como instrumento de união entre povos e fronteiras.

Comentários

Continue lendo