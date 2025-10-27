Assermurb goleia São Francisco e assume 3ª posição no Estadual

A Assermurb goleou o São Francisco por 12 a 1 neste domingo, 26, no Florestinha, e conseguiu a recuperação no Campeonato Estadual Feminino. A vitória coloca a equipe na 3ª colocação somando três pontos, dentro da zona de classificação para a semifinal.

3ª rodada

Os jogos da terceira rodada da fase de classificação do Estadual serão disputados no sábado, 1º, na Arena da Floresta, e domingo, 2, no Florestinha. As partidas podem decidir os primeiros classificados para as semifinais do Estadual.

Adesg x Sena Madureira

Galvez x São Francisco

No sábado, 1º de novembro, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta

Assermurb x Andirá

No domingo, 2 de novembro, a partir das 15 horas, no Floresttinha

Relacionado

Comentários