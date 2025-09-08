Assermurb goleia PSG e estreia com vitória no Estadual Sub-16

A Assermurb goleou o PSG por 4 a 0 neste domingo, 7, no CT do Cupuaçu, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Feminino Sub-16. O triunfo garante a Assermurb e a equipe das Craques do Futuro nas semifinais do torneio.

Sequência no sábado

O Estadual Sub-16 terá sequência no sábado, 13, com a última rodada da primeira fase no grupo A. Real Sociedade joga contra o Preventório, a partir das 15 horas, e na sequência Grêmio Xapuriense enfrenta o Vasco.

