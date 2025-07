Assermurb goleia e Café com Leite vence no Estadual Sub-20

A Polícia Civil do Acre (PCAC) informou que conduz com prioridade a investigação sobre a denúncia de estupro feita pela turista chilena Loreto Belen, que relatou ter sido vítima de violência sexual durante uma vivência cultural na Aldeia Me Nia Ibu, do povo Huni Kuî, localizada no município de Feijó.

Segundo o delegado titular da unidade, Dione Lucas, após o registro do boletim de ocorrência e a apresentação de provas pela vítima, como vídeo do suposto ritual, comprovantes de pagamento e sinais de lesões, foi solicitado mandado de prisão preventiva contra o investigado, o líder indígena Isaka Ruy. A Justiça deferiu o pedido, mas o suspeito fugiu antes da efetivação da prisão.

As provas apresentadas foram suficientes para solicitarmos a prisão preventiva, o que foi acatado pela Justiça. Contudo, enquanto aguardávamos a formalização do mandado, o suspeito fugiu do local. As equipes seguem em diligência para localizá-lo. A previsão é concluir a investigação até a próxima quarta-feira”, afirmou o delegado.

A PCAC informou ainda que já monitorava os movimentos do suspeito, mas que a divulgação pública do caso, feita pela vítima, acabou interferindo na operação. A polícia considera compreensível a manifestação da vítima, mas avalia que isso facilitou a fuga do investigado.

Loreto Belen relatou que contratou uma experiência cultural na aldeia e, durante a atividade, foi conduzida à mata sob o pretexto de um ritual. No local, segundo ela, ocorreu o abuso. Parte da ação foi registrada por vídeo, antes que o celular fosse tomado. A vítima também relata ter sido agredida e expulsa da comunidade. Com apoio da Assistência Municipal para Mulheres, ela procurou a delegacia e entregou as provas.

A Polícia Civil reforçou o compromisso com a apuração dos fatos, o respeito aos trâmites legais e a responsabilização de eventuais autores do crime. A investigação segue em curso.

Comentários