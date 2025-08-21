Assermurb goleia a Adesg e garante resultado importante no Estadual

Lucilene Mendonça (PP) critica pressão de colegas e revela que MP já apura denúncias; ausência de vereadores em reuniões também é alvo de crítica

Em meio ao debate sobre possíveis irregularidades na RBTrans, a vereadora Lucilene Mendonça (PP) se posicionou contra a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e o pedido de afastamento do superintendente Clendes Vilas Boas. A declaração foi dada nos corredores da Câmara Municipal nesta semana, em resposta à pressão de outros parlamentares para que assumisse a autoria das iniciativas.

A vereadora justificou sua decisão pela falta de elementos concretos: “Não tivemos nenhuma prova concreta em mão, então eu jamais vou assinar algo no qual realmente não tenha nenhuma prova”. Ela revelou que o Ministério Público já investiga as denúncias e que todos os vereadores inicialmente haviam recusado assinar o pedido, para depois tentarem transferir a responsabilidade para ela.

Lucilene também criticou a inconsistência dos colegas: “Foi convocada uma reunião nesta casa para todos os vereadores estarem presentes, inclusive a vereadora Elzinha, para estar aqui no dia, e ela também não apareceu”. A parlamentar do PP afirmou ter sido “exposta em todos os jornais” por manter sua posição contrária tanto à CPI quanto ao afastamento do gestor, alegando que as ações eram precipitadas e carentes de fundamentação.

