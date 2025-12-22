Cotidiano
Assermurb e HandFamilia são campeões do Estadual 2025
Assermurb, no feminino, e HandFamilia, no masculino, conquistaram neste domingo, 21, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) o título do Campeonato Estadual de Handebol, competição mais importante da temporada.
O torneio começou na sexta, 19, com jogos no ginásio Álvaro Dantas e no CIE e foi promovido durante todo o fim de semana. A competição fechou a temporada de 2025 da modalidade.
Pódio do Feminino
1º Assermurb
2º Recriança/HandFuturo
3º Galvez
Masculino
1º HandFamília
2º Galvez
3º Assermurb
Cotidiano
Guilherme e Roberto vencem os Reis do Prainha Beach 2025
A dupla formada por Guilherme e Roberto venceu nesse sábado, 20, o Torneio Reis do Prainha Beach na categoria Sub-14. Dudu e Lorenzo terminaram em segundo e a dupla Vicente/Xuão ficou em terceiro.
“Reunimos os melhores atletas da categoria para realizar o torneio. A meta é continuar com esse trabalho para descobrir novos talentos para a modalidade no Estado”, declarou o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), professor Cláudio Baixinho.
Cotidiano
Acre e Tocantins ficam fora do ranking das 100 cidades com maior PIB do país
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que Acre e Tocantins são os únicos Estados brasileiros que não possuem nenhum município entre as 100 maiores economias do país. As informações constam no levantamento sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios em 2023, publicado na última sexta-feira (19).
O estudo revela que a concentração da atividade econômica brasileira segue fortemente localizada nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo, responderam juntos por 16,8% de todo o PIB nacional, liderando o ranking das cidades com maior impacto econômico.
Enquanto isso, nenhuma cidade acreana ou tocantinense aparece sequer entre as 100 maiores em termos de produção econômica, cenário que evidencia desigualdades regionais históricas e limitações estruturais enfrentadas pelos dois Estados.
No recorte ainda mais restrito das 25 cidades com maior participação no PIB, a ausência é ainda mais ampla na região Norte. De acordo com o IBGE, nenhum município nortista integra esse grupo, e Acre e Tocantins figuram na lista de Estados que não possuem cidades entre as maiores economias do país.
O levantamento também reforça a concentração econômica: as 25 maiores cidades brasileiras somam R$ 3,74 trilhões, o equivalente a 34,2% do PIB do país, enquanto Estados inteiros, como Acre e Tocantins, seguem sem representação entre os principais polos econômicos urbanos.
Cotidiano
Governo do Acre fixa valor da UPF para 2026 em R$ 14,24
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 22, o Decreto nº 11.807,que estabelece o valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF) para o exercício de 2026. Conforme o texto oficial, a UPF passa a ter o valor de R$ 14,24.
A medida foi assinada pelo governador Gladson Cameli e está amparada no artigo 78, incisos IV e VI, da Constituição do Estado do Acre, além do § 2º do artigo 6º da Lei Complementar nº 376, de 31 de dezembro de 2020. O decreto também leva em consideração o processo administrativo SEI nº 0715.007374.00019/2025-67.
A Unidade Padrão Fiscal é utilizada como referência para o cálculo de tributos, taxas, multas e demais obrigações fiscais no âmbito estadual, sendo um instrumento fundamental para a atualização dos valores aplicados pela administração pública.
De acordo com o decreto, a norma entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
