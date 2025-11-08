Cotidiano
Assermurb e Grêmio Xapuriense disputam liderança do Sub-14
O Campeonato Estadual Feminino Sub-14 terá duas partidas neste sábado, 8, a partir das 8h30, duas partidas pela primeira fase. No primeiro confronto, o Preventório, estreia no torneio, contra o Real Sociedade e na sequência a Assermurb enfrenta o Grêmio Xapuriense.
Vale liderança e vaga
Assermurb e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura do Estadual e o confronto vale a liderança isolada e deixará a equipe vencedora próxima da semifinal.
Competição inédita
A Federação de Futebol do Acre (FFAC) promove a disputa na categoria pela primeira vez. A intenção é seguir fortalecendo o futebol feminino desde a base.
Comentários
Cotidiano
Epitaciolândia vence nos pênaltis e garante vaga histórica nas semifinais do Sub-15
Equipe do Alto Acre elimina o AFEX e se junta ao Galvez entre os quatro melhores do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15
O time do Epitaciolândia fez história ao garantir vaga nas semifinais do Campeonato Acreano de Futebol Sub-15, após uma vitória dramática nos pênaltis sobre a equipe do AFEX (Extrema-RO). O confronto, realizado na tarde dessa sexta-feira (7) no estádio Tonicão, terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, e foi decidido nas cobranças de pênaltis, com triunfo do representante do Alto Acre por 5 a 4.
A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela emoção até os minutos finais. As duas equipes criaram boas oportunidades na segunda etapa, quando todos os gols foram marcados, mas a decisão acabou indo para as penalidades. Com mais frieza nas cobranças, o Epitaciolândia garantiu sua classificação e segue vivo na briga pelo título da categoria.
Na mesma rodada, o Galvez também carimbou sua vaga ao vencer o Esporte Saúde e Lazer por 4 a 1, com destaque para o meia David Iuri, autor de dois gols e eleito o craque da partida.
Com os resultados, as semifinais estão marcadas para a próxima segunda-feira (10), novamente no estádio Tonicão. O Epitaciolândia enfrentará o Santa Cruz às 15h, enquanto o Galvez encara o Furacão do Norte às 16h30.
A equipe epitaciolandense chega embalada e promete lutar por uma vaga inédita na grande final do estadual Sub-15.
Comentários
Cotidiano
COPMBM e Cruz Azul goleiam no Campeonato Estadual
Duas goleadas marcaram os jogos do Campeonato Estadual Sub-13 nesta sexta, 7, no Florestinha. O COPMBM goleou o PSG por 8 a 0 e o Cruz Azul bateu o Xavier Maia por 6 a 1.
Fase de classificação
A fase de classificação do Estadual Sub-13 terá sequência neste sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro abrem a rodada e na sequência o Santinha joga contra o Botafogo.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual Sub-17 terá semifinais no Tonicão
Serão disputadas neste sábado, 8, a partir das 16 horas, no Tonicão, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-17. Santa Cruz e o Sena Madureira decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Galvez joga contra o São Francisco.
Santa e Galvez são favoritos
Santa Cruz e Galvez, melhores campanhas na fase de classificação, chegam para as semifinais como favoritos. Contudo, o Sena Madureira e São Francisco quem uma vaga na decisão.
“Chegamos invictos, mas em um duelo eliminatório isso não quer dizer nada. Precisamos fazer uma grande partida”, declarou o técnico Cristiano Menezes.
Sem vantagem
Os times entram para os confrontos semifinais sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão conhecidos nas cobranças de penalidades.
Você precisa fazer login para comentar.